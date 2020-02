Star Wars Battlefront 2: Update mit Verbesserungen an BB-8 und BB-9E – Changelog mit Details

DICE wird für „Star Wars Battlefront 2“ am morgigen 12. Februar 2020 ein neues Update veröffentlichen, das verschiedene Verbesserungen am Shooter vornimmt. Der Changelog liefert eine Vorschau darauf, was euch erwartet.

Veröffentlicht werden soll das Update zu den üblichen Bereitstellungszeiten – also um 10 Uhr auf dem PC, um 11 Uhr für die PS4 und 12 Uhr sind Xbox One-Spieler an der Reihe.

Verbesserungen an BB-8 und BB-9E

Der neue Patch für „Star Wars Battlefront 2“ nimmt laut DICE mehrere Korrekturen vor. Beispielsweise werden Probleme mut BB-8 und BB-9E behoben. Auch kommt es zur Korrektur von General Grievous‘ Claw Rush. Ein Fehler sorgte dafür, dass manchmal die gesamte Ausdauer eines Gegners in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Außerdem werden verschiedene Verbesserungen an der Kollision, an den visuellen Effekten und der Beleuchtung sowohl beim Sternenkreuzer MC85 als auch beim Zerstörer der Resurgent-Klasse implementiert. Ein weiterer Bestandteil des Patches von „Star Wars Battlefront 2“ sind verschiedene Balance-Änderungen an Charakteren, um sie mit anderen Verstärkungen in Einklang zu bringen.

Das war längst nicht alles, was das neue Update für „Star Wars Battlefront 2“ zu bieten hat. Den kompletten Changelog könnt ihr euch hier anschauen.

Anfang Februar wurde das bisher letzte große Update für „Star Wars Battlefront 2“ veröffentlicht. Es brachte unter anderem die spielbaren Helden BB8 und BB9-E, zwei Großkampfschiffe (MC85 und First Order-Sternenzerstörer) sowie Verbesserungen und verschiedene Balancing-Anpassungen in das Spiel. Weitere Informationen dazu werden hier bereitgehalten.

