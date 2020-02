Resident Evil Resistance: Zwei weitere Masterminds und Maps angekündigt

Capcom hat für „Resident Evil Resistance“ zwei weitere Masterminds angekündigt. Somit werden euch auch die Bösewichte Alex Wesker sowie Ozwell E. Spencer in Schrecken versetzen und in 4-gegen-1-Matches auf die Probe stellen. Alternativ könnt ihr in ihre Rollen schlüpfen.

Zusammen mit den neuen Bösewichten kommen weitere Fertigkeiten in das Spiel. Diese sollen es euch noch schwerer machen, dem heimtückischen Experiment des Pharmakonzerns zu entkommen. Die beiden Neulinge gesellen sich zu den bereits bestätigten Masterminds Daniel Fabron und Annette Birkin.

Alex Wesker kennt ihr vielleicht aus „Resident Evil Revelations 2“. Sie ist dafür bekannt, eher indirekte Mittel einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Schlüpft ihr in ihre Rolle, könnt ihr die Umgebung mit Fallen, Straßensperren und verbesserten Zombies manipulieren, die das Vorankommen der Überlebenden erschweren.

Zudem kann Alex Wesker eine bösartige fleischfressende Pflanze namens Yateveo zum Einsatz bringen. Diese tödliche Biowaffe stellt richtig platziert ein mächtiges Hindernis dar, das Überlebende von ihrem Fluchtziel abhalten kann.

Ozwell E. Spencer überlässt die Drecksarbeit in der Serie lieber anderen und verfolgt als vierter Mastermind in „Resident Evil Resistance“ einen praktischeren Ansatz. Dabei nutzt er die neuste Firmentechnologie, um Überlebende zu quälen – darunter ein Desintegrations-Feld, das jeden Überlebenden, der es durchquert, schwer schädigt.

Das Casino und der Abandoned Park

Darüber hinaus wurden zwei weitere Karten enthüllt, in denen Masterminds und Überlebende versuchen, sich gegenseitig auszutricksen:

Das Casino: Die noch funktionierenden Spielautomaten und Chips, die über den Boden verstreut sind, zeugen vom schnellen Zusammenbruch von Raccoon City. Doch jetzt bietet es ein Unterhaltungsangebot für Überlebende, die den Nervenkitzel suchen.

Abandoned Park: Geboten wird ein Horror-Erlebnispark, der etwas außerhalb von Raccoon City angesiedelt ist. Auch er wurde plötzlich verlassen, als Zombies und Biowaffen die Stadt überrannten.

Das bietet der Multiplayer-Titel: Spieler von „Resident Evil Resistance“ stellen sich einem 4-Gegen-1-Match, in dem ein Mastermind-Spieler die vier Überlebenden durch ein Netzwerk von Überwachungskameras beobachtet und versucht, ihnen einen Schritt voraus zu sein. Ziel des Masterminds ist es, die Flucht der Überlebenden zu verhindern. Masterminds können Karten ausspielen, um die Umgebung zu manipulieren. Sie können Fallen stellen oder Sicherheitskameras bewaffnen.

+++ Resident Evil Resistance: Mehrspieler-Spin-off gehört nicht zum offiziellen Kanon der Reihe +++

Das asymetrische „Resident Evil Resistance“ erscheint am 3. April 2020 als Teil von „Resident Evil 3“. Unterstützt werden die PS4, Xbox One und der PC. Als Vorbestell-Bonus wird bei teilnehmenden Händlern das Classic-Costume-Pack vergeben, das Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliveira beinhaltet.

