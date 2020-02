Sword Art Online Alicization Lycoris: Neuer Trailer zum Kampfsystem und der Geschichte erschienen – Update

Bandai Namco Entertainment präsentiert uns einen neuen Trailer zu dem kommenden Rollenspiel „Sword Art Online: Alicization Lycoris“, das am 22. Mai 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen wird. Mit dem Trailer stellt man uns das Kampfsystem und die Geschichte vor.

Volle Kontrolle in den Kämpfen

Im Kampf wird man jederzeit zwischen allen Charakteren hin- und herschalten können. Allerdings kann man auch Befehle an die Gruppenmitglieder und bestimmte Charaktere verteilen, wobei die Entwickler diese Funktion das „Technical Recording System“ nennen. Damit kann man das Verhalten der KI mit verschiedenen Konditionen kontrollieren.

Somit sollte man immer die Kontrolle behalten, wenn man in „Sword Art Online: Alicization Lycoris“ in den Kampf zieht. Weitere Eindrücke kann man dem Trailer entnehmen.

In „Sword Art Online: Alicization Lycoris“ werden die Spieler ein weiteres Mal in die Rolle von Kirito schlüpfen. Dabei führt sie ihre Reise in die virtuelle Unterwelt, wobei sie eine riesige Spielwelt geboten bekommen, die zum Erkunden einlädt. Zudem werden bekannte Charaktere aus der Vorlage im Spiel zu sehen sein. Schließlich werden Kirito und Eugeo gemeinsam nach Alice suchen, die verschwunden ist.



Update: Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment auch eine erweiterte Fassung des Story-Trailers veröffentlicht.



