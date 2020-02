Behaviour Interactive: Neue IPs sollen auf internationaler Promo-Tour vorgestellt werden

Die Macher von "Dead by Daylight" von Behaviour Interactive arbeiten derzeit an mehreren neuen Projekten und sogar komplett neuen IPs. Wie das Studio angekündigt hat, möchte man im Laufe des Jahres über diese neuen Projekte sprechen.

Behaviour Interactive ist vielen als das Studio hinter dem recht erfolgreichen Multiplayer-Titel „Dead by Daylight“ bekannt. Allerdings arbeitet das Team derzeit bereits an mehreren neuen Marken, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden sollen. Die Pläne wurden auf der offiziellen Seite angekündigt.

Neue IPs und Projekte in Arbeit

Im Rahmen einer internationalen Tour möchte das Studio diverse Messen und Community-Events besuchen, um über die aktuellen Pläne und kommende Projekte zu sprechen. Neben neuen, kommenden Projekten wie „Dead by Daylight Mobile“ sollen auch komplett neue IPs vorgestellt werden.

Insgesamt möchte das Team von Behaviour Interactive Stationen in Kanada, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und den USA einlegen,. Es sind sowohl exklusive Presse-Events als auch Möglichkeiten für Fan-Interaktionen geplant.

Zum Thema: Dead by Daylight: Ein Skill-basiertes Matchmaking wird entwickelt – Schnell, faire Matches

Beispielsweise stehen im Laufe dieses Jahres Events wie PAX East, GDC, Twitch CON EU, das Jubiläums-Event zum 4. Jahrestag von „Dead by Daylight“ in Montreal, die E3 2020, die gamescom, PAX West, TwitchCON NA, EGX und DreamHack Atlanta auf der Reiseliste.

Erfolgsmeldung für Dead by Daylight

Im Rahmen der Tour-Ankündigung hat das Studio auch eine aktuelle Erfolgsmeldung zu „Dead by Daylight“ enthüllt. Demnach haben inzwischen bereits mehr als 15 Millionen Spieler das Horrorspiel „Dead by Daylight“ gespielt. Der Erfolg dürfte nicht zuletzt auch dem regelmäßigen und lange andauernden DLC-Support mit neuen Charakteren und Umgebungen zu verdanken sein.

„Dead by Daylight“ ist derzeit für PlayStation 4, PC und Xbox One erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight