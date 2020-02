PS4: Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock 4 veröffentlicht

Ab sofort ist das Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock 4 im Handel erhältlich., Somit kann man sich zwei weitere Tasten für den PS4-Controller anklemmen und mehr Kontrolle in den Spielen erhalten.

Sony Interactive Entertainment hat das offizielle Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock 4-Controller auf den Markt gebracht. Zum Preis von 39,99 Euro kann man sich das neue Zubehör sichern, um in Zukunft immer die volle Kontrolle in allen Spielen zu haben. Es kann noch zu Lieferengpässen kommen, da das Interesse an dem Aufsatz die Erwartungen übertraf.

Ein Controller sie zu knechten

Den Aufsatz wird man an der Unterseite des Controllers befestigen, wobei Sony Interactive Entertainment weiterhin den bekannten Komfort beim Spielen verspricht. Allerdings kann man programmierbare Zusatztasten nutzen, die auch besonders sensibel auf Eingaben reagieren. Allerdings sollte man auch eine höhere Präzision und ein schnelleres sowie flexibleres Agieren in Multiplayer-Titeln erwarten.

Doch was hat das Rücktasten-Ansatzstück zu bieten? Reaktionsschnelle Rücktasten mit einem hochauflösenden OLED-Bildschirm können mit bis zu 16 verschiedenen Funktionen belegt werden. Unter anderem kann man die Aktionen festlegen, die sonst auf den Dreieck-, Kreis-, R1- und R2-Tasten zu finden sind. Das OLED-Display zeigt die Button-Belegung in Echtzeit an.

Mit einem separaten Knopf werden die beiden Rücktasten ad hoc umprogrammiert. Dadurch sind die Spieler auch flexibel, indem sie drei Belegungsprofile einspeichern. Zudem wird der Adapter einen 3,5-Millimeter-Klinke-Anschluss für kabelgebundene Headsets beinhalten.

Außerdem betont Sony Interactive Entertainment, dass man den Aufsatz entwickelt und getestet hat. Aus diesem Grund wird er mit allen beliebten PlayStation 4- und PlayStation VR-Spielen funktionieren, wobei die Ergonomie weiterhin im Fokus war.

Somit kann man reaktionsschnelle Shooter wie „Call of Duty: Modern Warfare“ noch flinker spielen. Bisher musste man sich stets einen SCUF-Controller kaufen, wenn man mit Hilfe der Rücktasten springen und einen Vorteil gegenüber anderen Spielern haben wollte. Aber auch Kampfspiele wie das heute erschienene „Street Fighter 5: Champion Edition“ sollten von den zusätzlichen Tasten profitieren.

Das folgende Video gewährt euch noch einmal einen Blick auf das neue Zubehör. Dadurch sollten auch die letzten offenen Fragen beantwortet werden.



