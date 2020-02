Codemasters: Ein Rennspiel mit Multiplayer? Publisher arbeitet an einer neuen Marke

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet der Publisher Codemasters derzeit an einer neuen Marke. Bei dieser handelt es sich offenbar um ein Rennspiel mit einem Online-Multiplayer.

Zum Start in die neue Woche erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon ist, dass der Publisher Codemasters hinter den Kulissen an einer neuen Marke arbeitet.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte eine aktuelle Stellenausschreibung des Unternehmens. Mit dieser begibt sich Codemasters auf die Suche nach passendem Personal. Genauer gesagt nach einem Senior-Graphics-Programmer, der wiederum an einem Rennspiel arbeiten soll. Abgesehen von der Tatsache, dass das besagte Rennspiel einen Online-Multiplayer spendiert bekommt, lassen sich der Stellenausschreibung keine handfesten Details entnehmen.

Ein Rennspiel für die nächste Konsolen-Generation?

„Codemasters freut sich, bekannt zu geben, dass wir eine komplett neue Marke veröffentlichen werden, die einem neuen Spielpublikum auf der ganzen Welt außergewöhnliche Multiplayer-Erfahrungen bieten wird. Wir arbeiten derzeit an einem Prototyp des brandneuen Titels, der vollständig auf unsere Kernkompetenz im Bereich der Rennspiele ausgerichtet ist und eine völlig neue Dimension innerhalb unseres illustren Portfolios darstellt“, so Codemasters.

Zum Thema: Slightly Mad Studios: Codemasters übernimmt die Project CARS-Macher

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Rennspiels zu rechnen ist, verriet Codemasters leider nicht. Angesichts der Tatsache, dass sich die neue Konsolen-Generation mit großen Schritten nähert, ist aber wohl davon auszugehen, dass die besagte neue Marke ohnehin erst für die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X veröffentlicht wird.

Sollten sich konkrete Details ergeben, lassen wir es euch natürlich umgehend wissen.

Quelle: Codemasters (Offizielle Website)

