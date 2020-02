Age of Wonders Planetfall: Tyrannosaurus-Update bringt diverse Verbesserungen und Neuerungen

Das rundenbasierte Strategiespiel " Age of Wonders: Planetfall" wurde heute mit dem umfassenden Tyrannosaurus-Update ausgestattet, welches einige wichtige Neuerungen und oft geforderte Verbesserungen in das Spiel einführt.

Umfassendes Update veröffentlicht

Das neue Update bringe eine Reihe von umfassenden Neuerungen und Verbesserungen mit sich, die auf dem Spielerfeedback basieren, heißt es in der offiziellen Meldung. Das Ziel der Entwickler lag darin, das Gameplay zu perfektionieren und für Langzeitspieler zu bereichern, während Neueinsteiger einen einfacheren Einstieg bekommen sollen. Es handelt sich demnach um das umfasstendste Gameplay-Update für „Age of Wonders: Planetfall“ seit der Veröffentlichung im August 2019.

Es sind demnach mehr Einstellungsmöglichkeiten für den Schwierigkeitsgrad auswählbar. Darüber hinaus werden weitere Neuerungen geboten. Die Übersicht verrät einige Details:

Neue Spielmodi

Verbesserungen der Kampagne und des Tutorials

Updates der Spielbalance

Fliehende Feinde

Verbesserungen bei den Interaktionen im Gelände und der Koloniewirtschaft

Balancing-Anpassungen bei der Wirtschaftsforschung

Ressourcen für die Auszeichnung von Kolonien und Sektoren

Rassen Startboni

Geheimtechnik-Starteinheiten

Balancing-Anpassungen für Sondereinsätze

Verbesserungen der Kriegskoordination

Verbessertes Nutzerinterface und Kartenlesbarkeit

Strategische KI-Verbesserungen

Genauere Details zum neuen Update verraten die Macher auch in einem aktuellen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog. „Age of Wonders: Planetfall“ steht für Spieler auf der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC zur Verfügung.

