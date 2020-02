Dissidia Final Fantasy NT: Support endet in Kürze – Kommt ein Nachfolger?

Square Enix hat mitgeteilt, dass die bisher gewohnte Unterstützung von „Dissidia Final Fantasy NT“ in Kürze enden wird. Mit einem großen Update könnt ihr allerdings noch rechnen: Am 5. März 2020 wird die finale Aktualisierung zum Download bereitgestellt.

Danach endet der Support. Das heißt, zusätzliche Updates und Erweiterungen solltet ihr nicht mehr erwarten. Eine Ausnahme gibt es natürlich: Sollten in „Dissidia Final Fantasy NT“ schwerwiegende Probleme auftreten, dann werden die Entwickler durchaus für eine Behebung sorgen. Denkbar wäre beispielsweise die Behebung von Glitches oder tiefgreifenden Balancing-Problemen.

Kein Nachfolger geplant

Online gespielt werden kann „Dissidia Final Fantasy NT“ auch weiterhin. Pläne für eine Abschaltung der Server wurden nicht genannt. Doch wie steht es um einen Nachfolger von „Dissidia Final Fantasy NT“? Das Statement von Square Enix könnte euch enttäuschen: Laut der Angabe des Publishers ist momentan kein neues Spiel geplant.

Entwickelt wurde das teambasierte Actionspiel in einer Kooperation zwischen Square Enix und Team Ninja. Im Fighting-Game treten Helden sowie Schurken aus dem „Final Fantasy“-Franchise in strategischen Teamkämpfen gegeneinander an.

Zu den Features von „Dissidia Final Fantasy NT“ zählen taktische Gefechte, die offline als auch online in Angriff genommen werden können. Vor einer Session wählt ihr aus vielen berühmten Charakteren und Beschwörungen, mit denen ihr 3-gegen-3-Kämpfe bestreitet.

