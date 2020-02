Final Fantasy XIV – Echoes of a Fallen Star: Umfangreiches Content-Update mit Ruby Weapon und mehr verfügbar

Mit "Echoes of a Fallen Star" steht ab sofort das neueste Content-Update zum Fantasy-Online-Rollenspiel "Final Fantasy XIV" bereit. Geboten werden zahlreiche neue Inhalte wie die Möglichkeit, gegen Ruby Weapon aus "Final Fantasy VII" anzutreten.

Vor ein paar Tagen kündigten die Verantwortlichen von Square Enix das neueste umfangreiche Content-Update zum Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ an.

Dieses trägt den Namen „Echoes of a Fallen Star“ und steht ab sofort auf dem PC sowie der PlayStation 4 bereit. Mit dem neuesten Content-Update hält wieder einmal ein Schwung frischer Inhalte Einzug. Freuen dürfen sich die Spieler beispielsweise über die Möglichkeit, gegen Ruby Weapon aus „Final Fantasy VII“ anzutreten. Auch ein Abstecher in den neuen Dungeon „Anamnesis Anyder“ gehört zu den Aufgaben von „Echoes of a Fallen Star“.

Exklusiver Content für Fischer und mehr

Beiden Herausforderung werden sowohl auf einem normalen als auch einem schweren Schwierigkeitsgrad der Weg in „Final Fantasy XIV“ geebnet. Wer seine Ausrüstung weiter verbessern möchte, darf sich auf weitere „Resistance Weapon“-Quests freuen, während Fischer ebenfalls mit exklusiven Inhalten bedacht werden. Die Rede ist vom Szenario „Auf großer Fahrt“.

Zu vorgegeben Zeitpunkten können Angler in „Auf großer Fahrt“ an Bord eines Schiffes gehen und ihr Glück im Fischen versuchen. Dabei erhalten Fischer abhängig von den ergatterten Fischen Routine sowie Sammlerscheine. Werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können alle Passagiere den großen Fang landen.

Abgerundet wird das „Echoes of a Fallen Star“-Update zu „Final Fantasy XIV“ von Balancing-Anpassungen, Optimierungen im Bereich des New Game Plus-Modus, zahlreichen Neuerungen für Handwerker und Sammler sowie zusätzlichen Aufträgen. Alle weiteren Details zum frisch veröffentlichten Content-Update warten auf der offiziellen Website auf euch.

