Red Dead Online: XP-Boni und neue Rabatte für Kopfgeldjäger

Rockstar Games hat einmal mehr einige XP-Boni und Rabatte für „Red Dead Online“ angekündigt. Demnach kann man sich bis zum 24. Februar 2020 auf zusätzliche 50 Prozent an Rollen-XP für alle Kopfgeldmissionen einstellen. Dazu zählen auch die zehn legendären Kopfgeldjagden sowie die Free-Roam-Events für Kopfgeldjäger.

Des Weiteren kann man zusätzliche 50 Prozent an Erfahrungspunkten in allen Showdown-Modi und Rennen verdienen. Dazu heißt es von offizieller Seite: „Schließt euch in dieser Woche mit einer Gruppe zielsicherer Meisterschützen zusammen und nehmt die präsentierte Serie in Angriff: Gun Rush (Teams). Schießt euch euren Weg durch ein ständig schrumpfendes Kampfgebiet voller Pferde, Waffen und Panzerungen, um am Ende als letztes Team übrigzubleiben.“

Des Weiteren kann man im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. eine Reihe von Angeboten entdecken. Vor allem Ausrüstungsgegenstände für Kopfgeldjäger sind günstiger erhältlich, worunter auch die Kopfgeldjägervarianten des Schofield-Revolvers und des Bolt-Action-Gewehrs fallen. Außerdem kann man 30 Prozent beim Kauf des LeMat-Revolvers, der Repetierflinte und des verstärkten Lassos sparen.

Somit sollte man ein weiteres Mal in „Red Dead Online“ vorbeischauen, wenn man einen etwas Geld sparen möchte.

