Apex Legends: Octane Edition mit Zusatzinhalten veröffentlicht

Respawn Entertainment und Electronic Arts machen darauf aufmerksam, dass die sogenannte „Apex Legends: Octane Edition“ veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um eine Retailfassung des Battle Royale-Shooters, die mit einigen zusätzlichen Goodies daher kommt.

Bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

Die Octane Edition von „Apex Legends“, die ihr auch als digitale Variante mit den Extras erwerben könnt, steht ab sofort für PS4, Xbox One und PC (via Origin) zur Verfügung. Die Handelsversion könnt ihr laut der Angabe des Herstellers bei „ausgewählten Einzelhändlern“ erwerben. Eine Auflistung lieferte Electronic Arts nicht mit.

Warum wurde der Name gewählt? In den Mittelpunkt der Edition rückt der Charakter Octavio „Octane“ Silva. Er ließ sich bionische Beine anfertigen, nachdem er seine eigenen aufgrund einer Granatexplosion verloren hatte. Mit seinen neuen Beinen kann er sich deutlich schneller bewegen.

In der neuen Edition, die mit 19,99 Euro zu Buche schlägt, sind die folgenden Boni enthalten:

Legendäre Spinnensprint-Skin für Octane

Legendäre Spinnen-Skin für Elektrogewehr

Waffen-Talisman “Violette Witwe”

Exklusive Giftig-Plakette

1.000 Apex-Münzen

+++ Apex Legends: Kapitel 4 „Assimilierung“ startet heute – Erste Spielszenen verfügbar +++

Neue Spieler von „Apex Legends“ können sich direkt in die vierte Season mit dem Namen „Assimilierung“ stürzen, die erst kürzlich an den Start ging. Auf den Markt kam der Titel vor rund einem Jahr. Unsere bisherigen Meldungen zu „Apex Legends“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

