Apex Legends: Kapitel 4 „Assimilierung“ startet heute – Erste Spielszenen verfügbar

Am heutigen Dienstag startet mit "Assimilierung" die vierte Staffel des Battle-Royal-Shooters "Apex Legends". Zur Einstimmung auf das Ganze steht ab sofort ein erste Gameplay-Video bereit. Darüber hinaus kündigten die Macher von Respawn Entertainment ein kleines Geschenk für die Spieler an.

Im Laufe des heutigen Tages liefern euch die Entwickler von Respawn Entertainment einen weiteren Anreiz, wieder einmal die Schlachtfelder von „Apex Legends“ unsicher zu machen.

So startet unter dem Namen „Assimilierung“ die mittlerweile vierte Season des Battle-Royal-Shooters auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4. Zu den neuen Inhalten, die mit der vierten Season den Weg in „Apex Legends“ finden, gehört unter anderem die spielbare Legende Revenant. Diese zeigt sich heute auch in einem passenden Gameplay-Trailer.

Respawn Entertainment feiert den Geburtstag von Apex Legends

Zu den weiteren Elementen, die im Zuge des neuen Trailers vorgestellt werden, gehören die Fähigkeiten von Revenant, die Veränderungen in „Rand der Welt“ durch Hammond Robotics, eine neue Waffe, zusätzliche Skins und mehr. Ergänzend zur Veröffentlichung des frischen Trailers wiesen die Macher von Respawn Entertainment darauf hin, dass in den kommenden Tagen der erste Geburtstag von „Apex Legends“ gefeiert wird. Die Entwickler dazu:

„Anlässlich des legendären ersten Jahres von Apex Legends können sich alle Spieler ein Geburtstagsgeschenk sichern, indem sie sich ab morgen bis zum 14. Februar bei Saison 4: Assimilierung anmelden. Die kostenlosen Anmeldungsgeschenke umfassen einen Jahr 1 Origami-Flieger-Talisman, eine Jahr 1-Treueplakette sowie 10.000 EP für das erste Match des Tages.“

Mit der vierten Season wird neben Revenant einem weiteren 100-stufiger Battle-Pass, der dritten Ranglisten-Serie sowie einer neuen Waffe in Form des Kammerverschluss-Scharfschützengewehr „Sentinel“ der Weg in „Apex Legends“ geebnet.

