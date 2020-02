Crash Team Racing Nitro-Fueled: Finale Grand-Prix-Season „Gasmoxia Grand Prix“ mit Termin, Trailer & Details angekündigt

Unter dem Namen "Gasmoxia Grand Prix" kündigten die Entwickler von Beenox die achte und gleichzeitig letzte Grand-Prix-Saison des Fun-Racers "Crash Team Racing Nitro-Fueled" an. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung kündigten Activision und Beenox die achte und gleichzeitig letzte Grand-Prix-Season zum Fun-Racer „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ an.

Diese trägt den Namen „Gasmoxia Grand Prix“ und bringt einen Schwung neuer Inhalte mit sich. Freuen dürfen sich die Spieler unter anderem auf eine neue Strecke. Der Neuzugang hoch über den Dächern von Oxides Heimatplanet Gasmoxia, zwischen den Fronten der größten Fastfood-Konzerne des Planeten – Nuklear-Pizza und Gift-Burger – soll die Spieler mit ihren Kurven, Wendungen und riskanten Abkürzungen gehörig fordern.

Neuer Charakter, Zeitrennen und mehr

Ebenfalls an Bord befindet sich ein weiterer Charakter: Velo. Diesen neuen und durchtriebenen Charakter könnt ihr wie gehabt in der Nitro-Anzeige freischalten. Während im Bereich der Karts drei weitere Leichtgewichte warten, geht es in den Zeitrennen darum, Velos Zeiten auf jeder Nitro-Fueled-Strecke zu schlagen.

„Andere Welten, andere Sitten! Tauche mit zahllosen neuen Boxenstopp-Objekten für Fahrer und Kart in die Raumfahrtkultur des Planeten Gasmoxia ein“, heißt es von offizieller Seite. Zur Einstimmung auf die finale Grand-Prix-Season dürfen entsprechende Trailer natürlich nicht fehlen.

„Crash Team Racing Nitro-Fueled“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich. Der „Gasmoxia Grand Prix“ wird vom 20. Februar 2020 bis zum 22. März 2020 stattfinden

