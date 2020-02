Call Of Duty Modern Warfare: Kosmetische Inhalte als Hinweis auf ein „Toxic Event“ – Der Warzone-Battle-Royale-Modus?

Mit einem neuen kosmetischen Gegenstand scheinen Activision und Infinity Ward auf ein gewisses "Toxic Event" in "Call of Duty: Modern Warfare" aufmerksam machen zu wollen. Es wird vermutet, dass es ein Hinweis auf den nahenden Start des Warzone-Battle-Royale-Modus ist.

Im aktuellen First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ haben Activision und Infinity Ward das Season Pass-Modell gegen den Live-Service-Ansatz eingetauscht. Die Spieler bekommen in diesem Zusammenhang in einem stetigen Fluss neue Inhalte geboten. Dazu gehören beispielsweise auch neue kosmetische Inhalte, die nicht nur schön aussehen, sondern auch Hinweise aus bevorstehende Spielfeatures liefern könnten.

Gibt es bald ein „Toxic Event“?

So sind kürzlich neue kosmetische Inhalte mit einem Biohazard-Thema aufgetaucht, berichtet Gamingbolt, die zusammen mit anderen vorherigen Hinweisen auf den angeblich schon im März kommenden Battle-Royale-Modus hindeuten. Zu den kosmetischen Inhalten gehört ein Emblem mit dem Namen „Toxic Event“, welches eine Giftgaswolke zu zeigen scheint.

Ein entsprechendes toxisches Event könnte als Startpunkt für den bevorstehenden „Warzone“-Modus angesehen werden. Üblicherweise wird Battle-Royale-Shootern das Spielfeld immer kleiner. Eine Giftgaswolke wäre eine passende Möglichkeit, das Spielfeld immer weiter einzuengen.

Gerüchten zufolge soll der „Warzone“-Modus in „Call of Duty: Modern Warfare“ schon bald starten. Der Modus soll laut dem Gerücht übrigens nicht nur den Besitzern von „Call of Duty: Modern Warfare“ kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Angeblich ist eine Veröffentlichung als Standalone-Free-to-Play-Version geplant.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist derzeit für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Sobald weitere Details zum kommenden Battle-Royale-Modus auftauchen, lassen wir euch davon wissen.

