Call of Duty Modern Warfare: Der Warzone Battle Royale Modus startet angeblich schon bald – Auch als Free-to-Play-Version

Dass „Call of Duty: Modern Warfare“ in absehbarer Zeit mit dem „Warzone“ Battle-Royale-Modus ausgestattet wird, ist vielen Fans inzwischen klar. Wann der neue Modus zur Verfügung gestellt wird, weiß man allerdings noch nicht mit Gewissheit.

Start angeblich schon Anfang März

Laut einem aktuellen Gerücht müssen die „Call of Duty: Modern Warfare“-Spieler aber nicht mehr sehr lange warten. Auf Basis von nicht näher genannten Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, wissen die Redakteure von videogameschronicle zu berichten, dass der „Warzone“-Modus wenigsten „noch ein paar Wochen entfernt ist“.

Es heißt, dass die Marketingmaschinerie gerade angeworfen wurde. Beispielsweise sollen in dieser Woche Preview-Sessions stattfinden, damit entsprechend zeitnah zur Ankündigung die Previewberichte veröffentlicht werden können.

Eine Veröffentlichung Anfang März ist demnach sehr wahrscheinlich. Üblicherweise werden neue „Call of Duty“-Inhalte dienstags veröffentlicht, sodass ihr vielleicht schon am 3. oder in Folgewoche am 10. März 2020 ein Update mit dem neuen Modus geboten bekommt.

Warzone: Standalone Free-to-Play

Der Battle Royale Modus soll kostenlos für alle Spieler von „Call of Duty: Modern Warfare“ zur Verfügung gestellt werden. Laut VGC soll der Modus sogar als kostenloses Standalone-Free-to-Play-Spiel veröffentlicht werden. Aus dieser Free-to-Play-Version sollen die Spieler natürlich kostenpflichtig auch die Vollversion freischalten können.

Laut den weiteren Gerüchten soll Warzone Schlachten mit bis zu 200 Spielern ermöglichen. Die Map soll diverse bekannte Umgebungen miteinander verknüpfen und zahlreiche bekannte Systeme für die Spieler bereithalten, ähnlich wie der „Blackout“-Battle Royale Modus aus „Black Ops 4“. Das nachfolgende Bild (via VGC) gewährt einen Blick auf die Warzone-Map.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist derzeit für PS4, Xbox One und PC erhältlich.

