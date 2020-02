Call of Duty Modern Warfare: Weitere Details zum Warzone Battle Royale Modus geleakt

Es sind weitere Details zum angeblich schon bald startenden Warzone-Battle-Royale-Modus von "Call of Duty: Modern Warfare" aufgetaucht. Die offiziellen Details lassen aber noch weiter auf sich warten.

Nach den vorherigen Leaks, Gerüchten und Hinweisen auf einen Battle-Royale-Modus für „Call of Duty: Modern Warfare“ gibt es jetzt noch mehr geleakte Informationen.

Warzone: Battle-Royale-Modus Leaks

Das frisch veröffentlichte Season 2-Update brachte einige deutliche Hinweise auf den neuen Spielmodus, der angeblich den Namen „Warzone“ tragen soll. Unter anderem das Introfilmchen gewährt bereits einen Blick auf Szenen, die aus einem entsprechenden Battle-Royale-Modus stammen könnten.

Darüber hinaus wurde das Hauptmenü um den neuen Eintrag „Geheim“ erweitert. Was sich dahinter verbirgt, haben einige findige Spieler zumindest zum Teil herausgefunden. So haben sich die Reddit-Nutzer TheWrongPerson und ARedWerewolf Zugriff auf das Menü verschafft und konnten einen Blick auf das werfen, was dahinter liegt.

Es handelt sich demnach tatsächlich um den Warzone-Modus, von dem vermutet wird, dass es der kommende Battle-Royale-Modus ist. Im Warzone-Menü finden sich weitere Auswahlmöglichkeiten wie der Start eines Trainings-Kurses oder die Option Squad-Fill, welche wohl das Matchmaking startet und den Spieler einem Squad mit freien Plätzen zuweist.

Hinweise auf Solo- oder Zweispieler-Teams gibt es derzeit noch nicht. Dafür gibt es unter der Option Drop Kits scheinbar die Möglichkeit, vor dem Match zusammengestellte Loadout und Anpassungsoptionen auszuwählen. Die genaue Funktionsweise ist aber noch nicht klar.

Zum Thema: Call of Duty Modern Warfare: Battle Royale Modus namens Warzone soll bald starten – Gerücht

Dem Twitter-Nutzer TheGamingRevoYT zufolge gibt es in den Spieldaten zudem Hinweise, dass Spieler im Warzone-Modus bestimmte Missionen zugewiesen bekommen, ähnlich wie im Blackout-Modus. Beispielsweise müssen bestimmte Gegenstände gesammelt oder andere Ziele erfüllt werden.

Es kann auch sein, dass ein Spieler einen zufälligen anderen Spieler als Zielperson vorgegeben bekommt. Daraufhin wird das Squad der Zielperson informiert, dass es gejagt wird. Weiterhin gibt es Hinweise auf eine Spielmechanik, die nach dem virtuellen Ableben eines Spielers eintritt. So sollen sich die Spieler nach ihrem Tod in einem Gulag wiederfinden. Was dort geschieht, bleibt noch unklar.

Mehr: Call of Duty Modern Warfare: Riesiges Season 2-Update – Entwickler entschuldigen sich

Ob alle diese geleakten Informationen letztendlich auch in der Launch-Version von Warzone in „Call of Duty: Modern Warfare“ auftauchen, bleibt abzuwarten. Es könnte auch sein, dass gewisse Bestandteile nur Überbleibsel aus der früheren Entwicklung sind.

