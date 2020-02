Call of Duty Modern Warfare: Riesiges Season 2-Update – Entwickler entschuldigen sich

Activision und Infinity Ward haben mit einem umfassenden Update die Season 2 in „Call of Duty: Modern Warfare“ gestartet.

Je nach Plattform erfordert das Season 2-Update einen Download von fast 100 GB. Das Update bringt zwar zahlreiche neue Inhalte mit sich, doch die Download-Größe, die einem vollen Spieledownload entspricht, erklärt sich damit wohl nicht.

Den größten Download haben PC-Spieler mit 94 GB zu stemmen. Spieler auf Xbox One kommen mit 68 GB etwas besser besser weg. Mit 51 GB ist das Season 2-Update für PS4-Spieler am kleinsten.

Großer Download verringert den Speicherbedarf

Die „Modern Warfare“-Spieler sind über den riesigen Download wenig erfreut. Allerdings gibt es laut Infinity Wards Production Director Paul Haile einen guten Grund für diese Größe. Auf Twitter entschuldigte er sich zunächst bei den Fans für den großen Download und erklärte daraufhin den Grund.

Demnach bringt das Update komplett neue Installationsdaten mit sich, welche den Speicherplatzbedarf des Titels insgesamt reduzieren sollen. Es handelt sich demnach um eine Ausnahmesituation. Folgende Updates sollen wieder deutlich kleiner ausfallen.

Zudem sollen die Spieler nach einem kommenden Update die Möglichkeit bekommen, selbst auszuwählen, welche DLCs installiert bleiben sollen und welche entfernt werden können, um noch mehr Speicherplatz freizugeben. Das neue DLC-Management-System soll allerdings den Konsolen PS4 und Xbox One vorbehalten bleiben.

Laut einem aktuellen Gerücht könnte im Rahmen von Season 2 auch ein Battle Royale Modus für „Call of Duty: Modern Warfare“ eingeführt werden. Offizielle Details lassen aber noch auf sich warten.

this is what has caused the update today to be so big. after todays download you should see that, even though we’ve added season 2 and the associated content for it, the overall size of the game should shrink a little on your local hard drive. — Paul Haile (@Tyrael) February 11, 2020

additionally, in a future update we’re going to also be adding a DLC pack management screen for console users, to allow you to pick and choose which DLC packs you want keep, and remove the others to recover more space as well. — Paul Haile (@Tyrael) February 11, 2020

i’m very conscious of the overall size of MW and we’re doing what we can to minimize this for everyone. thanks! — Paul Haile (@Tyrael) February 11, 2020

