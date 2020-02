Call of Duty Modern Warfare: Zweite Staffel startet heute – Trailer & Details

Am heutigen Dienstag geht die zweite Staffel des First-Person-Shooters "Call of Duty: Modern Warfare" an den Start. Freuen dürfen sich die Spieler unter anderem über die Rückkehr von Ghost und neue Maps. Wir verraten euch, welche Inhalte sonst noch geboten werden.

Im Laufe des heutigen Tages bringen die Entwickler von Infinity Ward die zweite Staffel von „Call of Duty: Modern Warfare“ an den Start und bescheren euch damit einen Schwung neuer Inhalte.

Freuen dürft ihr euch beispielsweise über eine Rückkehr des Operators Ghost, der pünktlich zum Start der zweiten Season zur Verfügung steht. Im weiteren Verlauf der Staffel folgen zudem die beiden Operator Talon und Mace. Ebenfalls zum Launch der zweiten Season stehen die neuen Karten „Rust“(Standard Multiplayer & Gunfight), „Zhokov Boneyard“ (Ground War), „Bazaar“ (Gunfight) sowie „Atlas Superstore“ (Standard Multiplayer) bereit.

Verschiedene Modi feiern ein Comeback

Den Schlusspunkt unter die neuen Karten setzt die Map Khandor Hideout (Standard Multiplayer), die im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht werden soll. Im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigten die Macher von Infinity Ward zudem verschiedene Modi, die zum Launch der zweiten Staffel den Weg in „Call of Duty: Modern Warfare“ finden.

Zum Thema: Call of Duty Modern Warfare: Shooter konnte Black Ops 4 in den Schatten stellen

Hierbei haben wir es mit „Gunfight Tournaments“, „Call of Duty League Ruleset Playlist“ und „Demolition“ zu tun. „Infected Ground War“ und „NVG Reinforce“ folgen im weiteren Verlauf der zweiten Staffel. Abgerundet wird der Content-Nachschub von frischen Waffen in Form der Grau 5.56 und der Striker 45, exklusiven Herausforderungen, einem Battle-Pass und mehr. Alle weiteren Details zur neuen Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ findet ihr auf der offiziellen Website.

„In der zweiten Staffel haben Al-Qatala-Agenten einen sowjetischen Atomsprengkopf gestohlen und in die Stadt Verdansk geschmuggelt. In Verbindung mit zuvor erhaltenem chemischen Gas ist Al-Qatala entschlossen, Verdansk vom Rest der Welt abzuschneiden. Am Rande einer globalen Katastrophe schickt Captain Price Ghost los, um den Standort des Sprengkopfes ausfindig zu machen und die wichtigsten Operator anzuführen, ehe es zu spät ist“, heißt es abschließend.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare