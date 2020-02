Call of Duty Modern Warfare: Battle Royale Modus namens Warzone soll bald starten – Gerücht

Die Hinweise auf den bevorstehenden Start eines Battle Royale Modus in „Call of Duty: Modern Warfare“ verdichten sich. Mit einem aktuellen Leak kam offenbar auch der Name des neuen Spielmodus ans Tageslicht.

Warzone: Battle Royale Modus im Anmarsch?

Demnach können die Spieler unter dem Namen „Warzone“ bald einen Battle Royale Modus in „Call of Duty: Modern Warfare“ starten. Aktuelle Hinweise stammen von einem Reddit-Nutzer, der scheinbar ein Keyart für „Call of Duty: Warzone“ geleakt hat. Bevor das Bild von Reddit verschwand, konnte Charlie Intel die Beweise sichern.

Auch wenn das anonyme Internetleak wenig vertrauenswürdig erscheint, so bietet der Senior Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners dem Gerücht starken Rückenwind. Auf Twitter sagte er dazu, dass die Leute „schon bald in der Lage sein werden, es zu spielen“. Dabei verweist er auf den Artikel von Charlie Intel. Der Tweet ist weiter unten im Artikel eingebunden.

Das geleakte Artwork zeigt unter anderem auch einen Ghost Operator, der erst kürzlich mit den Season 2-Inhalten eingeführt wurde. Mit der neuen Season sollen unter anderem auch neue Spielmodi eingeführt werden, von denen laut offizieller Seite noch nicht alle vorgestellt wurden.

Zu den neuen Spielmodi gehören „Gunfight Tournaments“, „Call of Duty League Ruleset Playlist“ und „Demolition“ sowie „Infected Ground War“ und „NVG Reinforce“ und weitere, die im weiteren Verlauf der zweiten Staffel folgen sollen. Es ist denkbar, dass der Warzone-Modus als weitere Überraschung vorbereitet wird.

Zum Thema: Call of Duty Modern Warfare: Zweite Staffel startet heute – Trailer & Details

Ob „Call of Duty: Modern Warfare“ mit einem Battle Royale Modus ausgestattet werden soll, wollte Infinity Ward bisher noch nicht bestätigen, während der Battle Royale Modus aus „Black Ops 4“ offenbar noch im Fokus stand. Allerdings kamen bereits im vergangen Jahr Gerüchte auf, laut denen 2020 ein entsprechender Modus mit einem Gratis-Update eingeführt werden sollte.

Diese Gerüchte wurden von Dataminern untermauert, die entsprechende Daten und möglicherweise sogar eine passende Map im Spiel gefunden haben. Sobald weitere Hinweise oder gar offizielle Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

Will be able to play soon enough. https://t.co/A1a6bEOnrk — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 12, 2020

