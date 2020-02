Samurai Shodown: Neuer DLC-Charakter Mina Majikina bestätigt – Trailer & Termin

Nach wie vor wird der Fighting-Titel „Samurai Shodown“ aus dem Hause SNK mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Wie das japanische Studio bekannt gab, dürfen sich die Spieler von „Samurai Shodown“ bereits in wenigen Tagen auf den nächsten Download-Charakter freuen. Die Rede ist von Mina Majikina, die ab dem 26. Februar 2020 die Arenen des Fighting-Titels unsicher machen wird. Mina Majikina kann sowohl einzeln als auch im Rahmen des Season-Pass erworben werden.

Trailer zeigt den Neuzugang in Aktion

Passend zur aktuellen Ankündigung zeigt sich Mina Majikina heute in einem neuen Trailer, in dem unter anderem das Move-Set der neuen Streiterin vorgestellt wird. Zu den Eigenheiten von Mina Majikina gehört die Tatsache, dass die junge Kriegerin mit einem Bogen in die Schlacht zieht, der sich von ihr auf vielfältige Art und Weise einsetzen lässt.

Zum Thema: Samurai Shodown: Zweiter Season Pass mit einem neuen Trailer angekündigt

„Samurai Shodown“ ist für die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Eine Portierung auf Nintendos Switch folgt am 25. Februar 2020 und somit schon in der kommenden Woche. Des Weiteren befindet sich eine Umsetzung des Fighting-Titels für den PC in Entwicklung, die bisher allerdings keinen konkreten Releasetermin spendiert bekam.

Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass die PC-Version von „Samurai Shodown“ zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

