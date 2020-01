Samurai Shodown: Zweiter Season Pass mit einem neuen Trailer angekündigt

Die zuständigen Entwickler von SNK haben weitere Charaktere für das Kampfspiel „Samurai Shodown“ angekündigt. Mit einem weiteren Trailer wurde der zweite Season Pass vorgestellt, der Mina Majikina, Sogetsu Kazama, Iroha und einen vierten noch unbekannten Charakter mit sich bringen wird.

Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wann der erste DLC-Charakter erscheinen soll. Dementsprechend wird man noch Geduld beweisen müssen, bis die Verantwortlichen entsprechende Details zu den Charakteren enthüllen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Nach gut zehn Jahren kehrt SAMURAI SHODOWN ins Rampenlicht zurück! Das Team, das hinter KING OF FIGHTERS XIV steht, bringt dreizehn beliebte Kämpfer zurück sowie drei neue Gesichter, die gemeinsam auf dieser legendären Bühne kämpfen!“

„Samurai Shodown“ ist bereits seit Mitte des letzten Jahres für die PlayStation 4 und die Xbox One im weltweiten Handel erhältlich. Zudem wurde eine Version für Google Stadia veröffentlicht. Für die Nintendo Switch wird „Samurai Shodown“ am 25. Februar 2020 erscheinen, wobei sich eine PC-Version weiterhin in Entwicklung befindet.



