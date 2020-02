Apex Legends: Kehrt an diesem Wochenende in die Königsschlucht zurück

Der Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ hat vor kurzem seinen ersten Geburtstag gefeiert. Seit dem Launch im Februar 2019 hat sich im Spiel auch einiges getan, sodass die Spieler unter anderem auf einer anderen Karte als zu Beginn spielen. Heutzutage finden die packenden Schlachten auf der Karte „Rand der Welt“ statt.

Doch begonnen hatten die Spieler einst in der Königsschlucht, die ab der dritten Season der neuen Karte weichen musste. Seitdem ist die klassische Karte immer mal für spezielle Events wie Halloween und Grand Soiree in einer angepassten Version zurückgekehrt. Jedoch wird man an diesem Wochenende die ursprüngliche Version der Königsschlucht erneut erleben können.

Ab dem heutigen Freitag, den 21. Februar 2020 bis Montag, den 24. Februar 2020 kann man die Königsschlucht in ihrer Form aus der ersten Season besuchen. Dementsprechend sollte man auch keine der Strukturen erwarten, die Respawn Entertainment in der zweiten Season ins Spiel gebracht hatte.

Somit sollte man sich an diesem Wochenende in „Apex Legends“ stürzen, wenn man die Königsschlucht in einem alten Gewand sehen möchte. Der Rand der Welt wird ebenfalls spielbar sein.

„Apex Legends“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. Aktuell findet die vierte Season statt, die unter anderem die neue Legende Revenant mit sich brachte. Des Weiteren hatte man die Karte ausgiebig überarbeitet, um die Spieler neue Orte zu bieten. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

We’re going back to where it all started. 😎

Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World’s Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

— Apex Legends (@PlayApex) February 20, 2020