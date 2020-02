Dead or Alive 6: Tamaki als nächster DLC-Charakter angekündigt – Erster Trailer

Das Kampfspiel "Dead or Alive 6" wird mit dem vierten Season Pass auch einen neuen Charakter erhalten. Dabei handelt es sich um Tamaki aus "Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation".

Koei Tecmo und die zuständigen Entwickler von Team Ninja hatten bereits ein neues Update für das Kampfspiel „Dead or Alive 6“ veröffentlicht, mit dem man unter anderem neue Kostüme auf Basis von „Atelier Ryza“ sowie Gust in das Spiel brachte. Allerdings haben die Verantwortlichen in der Zwischenzeit auch den nächsten DLC-Charakter angekündigt.

Demnach wird Tamaki aus „Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation“ mit dem vierten Season Pass in „Dead or Alive 6“ zur Verfügung stehen. Allerdings wurde noch nicht bekanntgegeben, wann die Kämpferin erscheinen wird. Damit wir bereits einen Eindruck erhalten, haben die Verantwortlichen einen Teaser-Trailer zur Verfügung gestellt. Sobald konkretere Details zu Tamaki enthüllt werden, lassen wir euch davon wissen.

„Dead or Alive 6“ ist seit März 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. Die PlayStation 4-Version von „Dead or Alive 6“ ist aktuell in den PlayStation Store-Rabatten zu finden. Anstatt der üblichen 69,99 Euro zahlt man aktuell lediglich 24,99 Euro für die Standard-Version.

