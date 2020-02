One Punch Man – A Hero Nobody Knows: Launch-Trailer zum Kampfspiel

Mit dem offiziellen Launch-Trailer macht Bandai Namco auf den nahenden Verkaufsstart des Prügelspiels „One Punch Man – A Hero Nobody Knows“ aufmerksam. Im Trailer wird deutlich gemacht, warum der Protagonist Saitama den Beinamen als One Punch Man trägt.

Bandai Namco Entertainment hat den offiziellen Launch-Trailer zum bevorstehenden Verkaufsstart des Prügelspiels „One Punch Man – A Hero Nobody Knows“ veröffentlicht. Den neuen Trailer könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Im Video wird deutlich gemacht, war um der Protagonist Saitama als One Punch Man bekannt ist. Während seine Gegner noch große Sprüche Klopfen, wie sie ihn vernichten wollen, werden sie von ihm mit einem Schlag und ohne viele Worte vernichtet. Gleichzeitig widersteht der Held auch den Angriffen seiner Gegner.

Zum Thema: One Punch Man: Neues Gameplay-Video zeigt Saitama im Kampf

„One Punch Man – A Hero Nobody Knows“ erscheint am 28. Februar 2020 für PS4, Xbox One und PC im Handel und als Download. Die Spieler tragen 3v3-Teamkämpfe aus. Die Teams können aus bekannten Helden und Schurken des Animes zusammengesetzt werden.

Auch Saitama kann ausgewählt werden. Allerdings unterliegt sein Einsatz einigen Bedingungen. Und zwar kann er nur als dritter Charakter nach dem Ablauf einer gewissen Zeitspanne ausgewählt werden. Genauere Details erfahrt ihr hinter dem obigen Link zum Thema.

In einem Online-Modus verbinden sich die Spieler in einer Stadt, in der sie andere Spieler treffen und an Online-Kämpfen teilnehmen können. Neben anderen Spielern können sie auch gegen Monster kämpfen. Nachfolgend könnt ihr den eingangs erwähnten Launch-Trailer ansehen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows