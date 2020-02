TT Isle of Man 2: Rennfahrer Davey Todd spricht über die spielerischen Verbesserungen

Kurz vor dem Release bedachten uns Nacon und KT Racing mit einem frischen Video zu "TT Isle of Man 2". In diesem spricht Rennfahrer Davey Todd über die spielerischen Verbesserungen des Nachfolgers.

Im kommenden Monat wird mit „TT Isle of Man 2“ der offizielle Nachfolger zur Motorrad-Rennspiel-Simulation aus dem Hause KT Racing veröffentlicht.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachten uns Nacon und KT Racing mit einem weiteren Video zu „TT Isle of Man 2“, das Rennspiel-Fans den Nachfolger schmackhaft machen soll. Zu Wort kommt dieses Mal der professionelle Rennfahrer Davey Todd, der über die spielerischen Vorzüge von „TT Isle of Man 2“ spricht und dabei auf die Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil eingeht.

Zahlreiche Verbesserungen versprochen

Zu den spielerischen Verbesserungen von „TT Isle of Man 2“ gehören laut offiziellen Angaben die Kontrolle über das Gewicht des Motorrads, eine verbesserte Synchronisierung von Fahrer und Maschine, eine natürlichere Lenkung, eine verbesserte Aufhängung und weitere Features, die für eine authentische Spielerfahrung sorgen sollen.

„Im Interview erläutert Davey Todd, dass der erste TT Isle of Man-Titel das perfekte Werkzeug dazu war, alle Feinheiten der Strecke kennenzulernen – und somit das nötige Selbstvertrauen aufzubauen, um an dem bekannten Rennen teilzunehmen. Er spricht auch über die bedeutenden Verbesserungen, die TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 zu einer noch realistischeren Simulation machen“, so die offizielle Videobeschreibung.

„TT Isle of Man 2“ wird am 20. März für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch.

