Apex Legends: Sammel-Event ‚Systemüberbrückung‘ startet nächste Woche – Trailer & Details

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment bekannt gaben, startet in der kommenden Woche ein zeitlich begrenztes Sammel-Event in der Welt von „Apex Legends“.

Dieses trägt den Namen „Systemüberbrückung“ und wird vom 3. bis zum 17. März 2020 auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 zur Verfügung gestellt. Das Sammel-Event bietet unter anderem den neuen Déjà-Beute-Modus, in dem die gesamte Beute in jedem Match an denselben Kartenpositionen auftaucht. Während die erste Woche des Déjà-Beute-Modus auf „Rand der Welt“ gespielt wird, kehren die Legenden in der zweiten Woche in die „Königsschlucht“ zurück.

Evo-Schild und weitere Inhalte versprochen

Zu den weiteren Inhalten, denen im Zuge von „Systemüberbrückung“ der Weg in „Apex Legends“ geebnet wird, gehört das sogenannte Evo-Schild. Das Evo-Schild ist neu im Inventar der Spieler und legt an Kraft zu, wenn die Spieler ihren Gegnern Schaden zufügen. Unter dem Strich kann das Evo-Schild stärker werden als die epischen Körperschilde. Evo-Schilde ändern abhängig vom Spielerfortschritt ihre Farbe, sind aber leicht an ihrem typischen Leuchten zu erkennen.

Zum Thema: Apex Legends: Feiert die Smart-Pistol ein Comeback? Das sagt Respawn Entertainment

Ebenfalls geboten werden Apex-Packs mit „Assimilierungs“-Thematik, die aus 24 thematischen, befristeten kosmetischen Objekten, sechs passenden legendären Charakter- und Waffen-Skins sowie zwölf weiteren epischen Objekten bestehen. Die Apex-Packs können wahlweise mit Apex-Münzen oder entsprechenden Ressourcen freigeschaltet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sie im „Systemüberbrückung“-Event zufällig zu finden.

Den Schlusspunkt setzt das Octane-Erbstück-Set, das die Spieler erhalten, die alle 24 kosmetischen Systemüberbrückungs-Objekte freischalten. Anbei der offizielle Trailer zum neuesten Sammel-Event in der Welt von „Apex Legends“.

