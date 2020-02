One Piece Pirate Warriors 4: Zwei weitere Trailer zu Donquixote Doflamingo und Fujitora

Bandai Namco Entertainment hat zwei weitere Charakter-Trailer zu "One Piece: Pirate Warriors 4" veröffentlicht, die Donquixote Doflamingo sowie Fujitora vorstellen.

In wenigen Wochen wird das Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“ auf den Markt kommen. Damit wir bereits einen weiteren Eindruck erhalten, haben Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo und Omega Force zwei weitere Charakter-Trailer bereitgestellt. Mit diesen zeigt man uns sowohl Donquixote Doflamingo als auch den Marine-Admiral Fujitora vor.

Donquixote Doflamingo ist einer der Sieben Samurai der Meere sowie der König von Dressrosa, der auch als „Joker“ in der Unterwelt bekannt ist. Er produziert künstliche Teufelsfrüchte, die „SMILE“ genannt werden. Aufgrund der String-String-Frucht kann er die Menschen wie Marionetten manipulieren, durch Gegenstände schneiden oder sich an Wolken binden, um durch die Lüfte zu fliegen. Mit seiner bösen und brutalen Art ist er ein gnadenloser Anführer.

Der Marine-Admiral Fujitora, dessen echter Name Issho lautet, ist ein blinder Schwertkämpfer, der einen Gehstock als Waffe verwendet. Er verschreibt sich stets seiner Mission und verfolgt seinen eigenen Sinn für Gerechtigkeit. Seiner Meinung nach sollten die Sieben Samurai der Meere abgeschafft werden. Mit seinen Teufelskräften kann er die Schwerkraft beeinflussen und unter anderem Meteoriten auf die Feinde stürzen lassen.

Mehr: One Piece Pirate Warriors 4 – Boa Hancock, Buggy, Mihawk und Ivankov in weiteren Charakter-Trailern

„One Piece: Pirate Warriors 4“ wird am 27. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man in unserer Themenübersicht entdecken.



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu One Piece: Pirate Warriors 4