Project G.G.: Plattformen, Release und Genre – Platinum im Interview

Die Entwickler von Platinum Games haben vor einigen Tagen „Project G.G.“ enthüllt. In diesem Spiel seid ihr als riesiger Held unterwegs und legt euch mit mächtigen Kaijus an. Inzwischen schob der Director Hideki Kamiya einige weitere Details nach. Unter anderem betonte er, dass ihr mit „Project G.G“ kein reines Actionspiel erwarten solltet.

„Während Viewtiful Joe und The Wonderful 101 reine Actionspiele waren, wird es bei diesem Projekt nicht so sein“, so seine Worte in einem Gespräch mit IGN Japan. „Jedes Spiel, das ich mache, wird natürlich sorgfältig ausgearbeitete Actionelemente enthalten. Aber dies wird nicht einfach ein Actionspiel sein. Es wird viel mehr darin geben.“

Es ist kein Nischenspiel

Im weiteren Verlauf des Interviews ging Hideki Kamiya etwas näher auf die Art des Spiels ein und betonte, dass euch kein Projekt erwartet, das nur für eine begrenzte Zielgruppe gedacht ist.

„Es wird kein Nischenspiel sein. Geschichten von großen Helden sind in Japan beliebt, mit Dingen wie Ultraman. Das Spiel wird diesen Touch haben, aber ich möchte mich nicht auf das japanische Heldengenre beschränken “, so Kamiya. „Das Setting wird also wahrscheinlich nicht Japan sein, da dies einschränkend sein könnte. Aber ich habe mich noch nicht festgelegt.“

Auch für Current-Gen-Konsolen

Auch wenn der Launch von „Project G.G.“ noch eine Weile entfernt ist, soll der Titel für die aktuellen Konsolen auf den Markt kommen. Darauf verwies Atsushi Inaba, Chief-Creative-Officer von Platinum Games: „Grundsätzlich möchten wir es auf der PS4, Xbox One und Switch sowie auf Steam haben. Und dann kommen natürlich bald die PS5 und Series X. Wir wissen nicht genau, wann der Launch erfolgen wird. Aber wir möchten es zu diesem Zeitpunkt auf allen wichtigen Plattformen veröffentlichen.“

Und auch zum Release-Zeitraum wurden einige Worte verloren. Grob zusammengefasst: Der Launch könnte in ein bis drei Jahren erfolgen: „Um es so auszudrücken. Wir haben nicht etwas, das drei Jahre dauert. Es wird auch nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr sein. Aber als unser erstes eigenständiges und selbst veröffentlichtes Spiel möchten wir es so schnell wie möglich veröffentlichen.“

+++ Project G.G: PlatinumGames kündigt neues Projekt von Hideki Kamiya an – Teaser-Trailer +++

Hideki Kamiya betonte abschließend, dass den Entwicklern mehr an einem qualitativ hochwertigen Spiel als an einer zeitnahen Veröffentlichung gelegen ist. „Hey, ich habe keine Lust, Spiele schnell zu veröffentlichen! Mein einziger Wunsch ist es, Spiele zu veröffentlichen, die gut sind.“

