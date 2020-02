Project G.G: PlatinumGames kündigt neues Projekt von Hideki Kamiya an

Die zweite von vier geplanten Ankündigungen von PlatinumGames wurde vorgenommen. Demnach arbeitet Hideki Kamiya unter dem Arbeitstitel "Project G.G" an einem neuen Heldenabenteuer.

Das japanische Entwicklerstudio PlatinumGames hat in der aktuellsten Ausgabe der Weekly Famitsu ein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um „Project G.G.“, das als Hideki Kamiyas letzten Eintrag in seiner Trilogie an Heldenspielen beschrieben wird. In der Vergangenheit hatte der Game Designer bereits mit den „Viewtiful Joe“-Spielen und „The Wonderful 101“ auf sich aufmerksam gemacht. Außerdem ist er auch für zahlreiche andere Spiele wie „Bayonetta“, „Resident Evil 2“, „Okami“ und weitere verantwortlich.

Mehr als nur ein Actionspiel

Laut ersten Informationen werden die Spieler in „Project G.G.“ einen Jungen erleben, der sich in einen Riesen verwandelt und gegen Kaiju in den Kampf zieht. Dazu sagte Hideki Kamiya:

„Während Viewtiful Joe Kamen Rider ähnelte, indem sich ein Typ in einen Helden verwandelte und The Wonderful 101 eher eine Gruppe von Leuten zeigt, die sich in Helden verwandeln, wird Project G.G. ein Riesenheld-ähnlicher Titel.“

Allerdings betonten Hideo Kamiya und Atsushi Inaba, das Studiooberhaupt von PlatinumGames, dass man in einer guten Art und Weise entgegen der Erwartungen der Spieler handelt und Herausforderungen annimmt, die PlatinumGames noch nie zuvor zu bewältigen hatte. Bei „Project G.G.“ soll es sich nämlich um keinen glasklaren Actiontitel handeln, für die das Studio bekannt ist. Zwar wird man viel Action bieten, jedoch möchte man auch einige andere Elemente ins Spiel bringen.

Mehr: The Wonderful 101 – Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne wurden schnell übertroffen – Umsetzungen für PS4, Switch und PC sind fix

Man befindet sich noch am Anfang der Entwicklung von „Project G.G“ und stellt weiterhin ein Entwicklerteam zusammen. Da man in Tokio ein Studio mit 100 Mitarbeitern eröffnet, sucht man auch weiterhin nach neuen Talenten. Bisher arbeiten 15 Entwickler an dem neuen Standort. „Project G.G“ soll für alle existierenden Plattformen erscheinen, wobei PlatinumGames selbst als Publisher fungieren wird.

Sobald weitere Informationen zu „Project G.G“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Aktuell arbeitet Hideki Kamiya weiterhin an „Bayonetta 3“, das zu einem unbestimmten Zeitpunkt für die Nintendo Switch erscheinen soll. Eine Remaster-Fassung von „The Wonderful 101“ soll voraussichtlich im April 2020 für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und den PC erscheinen.

