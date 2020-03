Apex Legends: Sammel-Event ‚Systemüberbrückung‘ gestartet – Trailer & Details

Wie vor wenigen Tagen bereits angekündigt, starteten die Entwickler von Respawn Entertainment heute ein neues Sammel-Event im kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“.

Das Event trägt den Namen „Systemüberbrückung“ und räumt euch den Zugriff auf einen Schwung neuer Inhalte ein. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf den zeitlich begrenzten Modus „Déjà Beute“, in dem die gesamte Beute in jedem Match an denselben Kartenpositionen auftaucht. In der ersten Woche wird dabei auf „Rand der Welt“ gespielt. In der zweiten Woche hingegen geht es in der „Königsschlucht“ zur Sache.

Trailer stimmt auf das neue Event ein

Zu den neuen Ausrüstungsgegenständen, denen mit „Systemüberbrückung“ der Weg in „Apex Legends“ geebnet wird, gehört der sogenannte Evo-Schild. Dieser legt an Kraft zu, wenn die Spieler ihren Gegnern Schaden zufügen, und kann stärker werden als die epischen Körperschilde. Eine exklusive Event-Preiskette mit zwei legendären Waffen-Skins soll im Zuge des heute gestarteten Events für die nötige Langzeitmotivation sorgen.

Zum Thema: Apex Legends: Feiert die Smart-Pistol ein Comeback? Das sagt Respawn Entertainment

Ebenfalls geboten werden Apex-Packs mit „Assimilierungs“-Thematik, die sich aus 24 thematischen, befristeten kosmetischen Objekten, sechs passenden legendären Charakter- und Waffen-Skins sowie zwölf weiteren epischen Objekten zusammensetzen.

Die Apex-Packs können wahlweise mit Apex-Münzen oder den entsprechenden Ressourcen erworben werden. Alle weiteren Details zum „Systemüberbrückung“-Event warten auf der offiziellen Website auf euch. Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Start des Events, das bis zum 17. März 2020 zur Verfügung stehen wird.

