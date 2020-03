Red Dead Online: Schatzkarte als Belohnung, XP-Boni und PS Plus-Vorteile der Woche

In „Red Dead Online“ warten auch in dieser Woche ein paar Angebote auf euch. Beispielsweise könnt ihr euch an fünf tägliche Herausforderungen beteiligen und erhaltet eine Schatzkarte als Belohnung. Laut Rockstar Games dürft ihr die Schatzkarte innerhalb von 48 Stunden nach Abschluss der täglichen Herausforderungen bei der Lagertruhe oder einer Postmeisterei abholen.

50 Prozent mehr Rollen-XP

Außerdem erhalten Schwarzbrenner in dieser Woche 50 Prozent mehr Rollen-XP auf alle Verkaufs- und Storymissionen. Gleiches gilt für die Bootleggermissionen, auf die ihr über Unterhaltungen mit Maggie und Marcel in der Schwarzbrennerhütte zugreifen könnt.

Meldet ihr euch bis zum 8. März beim Outlaw-Pass #2 an, erhaltet ihr als Belohnung genügend Club-XP für den Aufstieg um zehn Club-Ränge. Die Club-XP-Belohnungen werden laut Rockstar Games innerhalb von 48 Stunden nach dem Kauf des Outlaw-Passes #2 im Bereich „Vorteile“ verfügbar gemacht. Auslaufen wird der Outlaw-Pass #2 am 10. März 2020.

Neue Rabatte und Twitch-Prime-Vorteile

Laut Rockstar Games könnt ihr bis zum 9. März mehrere Rabatte in Anspruch nehmen, darunter 25 Prozent Rabatt auf den Preis von Araber-Pferden in Ställen und 40 Prozent Rabatt auf den Jagdbogen und die Angelrute. Bei Wheeler, Rawson and Co. gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle Westen und Patronengurte.

Verbindet euer Konto im Social Club mit Twitch Prime, um folgende Vorteile zu erhalten:

Sammlertasche

Polierte Kupferdestille für Schwarzbrenner

XP-Belohnung für fünf Ränge in der Rolle des Schwarzbrenners

PlayStation-Plus-Vorteile

Last but not least: PlayStation-Plus-Mitglieder können sich einen Vorteil sichern, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 1. Juni „Red Dead Online“ spielen. Sie müssen sich einfach einloggen und erhalten kostenlos 3 Fähigkeitskarten der Wahl. Die Belohnungen erscheinen innerhalb von 48 Stunden nach dem Spielen im Bereich „Vorteile“.

