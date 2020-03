PSN Charts: Diese Spiele waren im Februar am beliebtesten

Sony hat die neusten PSN-Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Verkäufen und Downloads im PlayStation Store und gelten für den vergangenen Februar. Zum dritten Mal in Folge konnte sich Rockstars Dauerseller „GTA 5“ den Spitzenplatz krallen. „The Division 2“ schaffte einen hervorragenden Wiedereinstieg und landete auf dem zweiten Rang vor „The Witcher 3: Wild Hunt“. Der Shooter „Rainbow Six Siege“ konnte sich vom 16. auf den vierten Platz hocharbeiten. „Dreams“ stieg auf dem fünften Rang neu ein.

Die PlayStation VR-Spiele wurden einmal mehr separat ausgewertet. „Beat Saber“ schaffte es, den ersten Platz zu verteidigen. Es folgen „Blood & Truth“ und der „Job Simulator“. Die Rangfolge blieb unverändert. In den DLC-Charts sehen wir dreimal „Fortnite“ an der Spitze. Aber auch Spiele wie „GTA 5“ und „Rainbow Six Siege“ bzw. deren DLC-Packs sind vertreten. Auch den Spitzenplatz der Free-2-Play-Charts schnappte sich „Fortnite“, gefolgt von „Apex Legends“ und „Brawlhalla“.

Nachfolgend seht ihr die kompletten PSN-Charts. Einen wesentlichen Einfluss auf die Positionen dürften die zahlreichen Sales der vergangenen Wochen gehabt haben.

PSN-Charts Februar 2020

PS4

Grand Theft Auto 5 (1) Tom Clancy’s The Division 2 (WE) The Witcher 3: Wild Hunt (2) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (16) Dreams (NEU) Minecraft (8) FIFA 20 (3) Days Gone (WE) Red Dead Redemption 2 (14) Marvel’s Spider-Man (13) EA Sports UFC 3 (4) Real Farm (6) Call of Duty: Modern Warfare (5) ARK: Survival Evolved (15) Rocket League (10) Need for Speed Heat (12) NBA 2K20 (WE) The Forest (WE) EA SPORTS FIFA 20 (3) (???) Assassin’s Creed Odyssey (WE)

PS VR

Beat Saber (1) Blood & Truth (2) Job Simulator (3) Superhot VR (4) Astro Bot Rescue Mission (6) Creed: Rise to Glory (5) Moss (WE) Farpoint (9) Arizona Sunshine (7) Shadow Legend VR (NEU)

DLC

Fortnite – The Iris Pack (NEU) Fortnite – The Wavebreaker Pack (1) Fortnite – Fallen Love Ranger Challenge Pack (WE) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (5) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass (NEU) ARK: Genesis Season Pass (WE) Apex Legends – Assimilation Pack (NEU) Tom Clancy’s The Division 2 – Year 1 Pass (WE) For Honor Y4S1 Battle Pass (NEU) The Sims 4 Tiny Living Stuff Pack (NEU)

F2P

Fortnite (1) Apex Legends (4) Brawlhalla (5) PES 2020 LITE (2) Darwin Project (3) Cuisine Royale (6) World of Warships: Legends (9) Warface (7) Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Version (8) Paladins (10)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store