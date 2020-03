Coronavirus: Minecraft Festival abgesagt und EA-Events zu Apex Legends und FIFA 20 betroffen

Das Coronavirus verbreitet sich nach wie vor und selbst in Deutschland schreitet die Zahl der Infizierten der Marke von 1.000 entgegen. Um die Ausbreitung zumindest im Ansatz im Rahmen zu halten, wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche Massenveranstaltungen abgesagt. Am Wochenende folgten Meldungen zu weiteren Events.

So traf es beispielsweise das Minecraft Festival, das erst kürzlich angekündigt wurde. Stattfinden wird es aus genannten Gründen nicht mehr, was beachtlich ist. Denn gestartet werden sollte die Veranstaltung erst im September 2020 in Orlando.

Laut Veranstalter soll die Absage aber nicht mit der Prognose gleichgesetzt werden, dass sich die Situation in den kommenden Monaten nicht ausreichend bessern wird. Vielmehr werden die Vorbereitungen negativ beeinflusst. Erst im Herbst 2021 soll ein weiteres Minecraft Festival stattfinden.

In einem Statement zur Absage heißt es: „Der September ist noch viele Monate entfernt. Und wir treffen keine Vorhersagen darüber, wie lange es dauern wird, bis der Ausbruch hinter uns liegt. Diese Entscheidung ist vielmehr das Ergebnis der umfangreichen Vorbereitungen, die für die Organisation einer solchen Mammutveranstaltung erforderlich sind.“

Im weiteren Statement gehen die Veranstalteter weiter ins Detail: „Unsere Partner, Produzenten und Aussteller sind in allen Teilen der Welt ansässig. Derzeit können wir uns nicht so treffen und zusammenarbeiten, wie es notwendig wäre. Ohne genau zu wissen, wann wir die Planung wieder aufnehmen können, haben wir beschlossen, die Planung zu verschieben. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr so erstaunlich wird, wie es unsere Community erwartet und verdient.“

Zahlreiche EA-Veranstaltungen betroffen

Das Coronavirus wirkt sich auch auf die Veranstaltungen von Electronic Arts aus. Aus diesem Grund wurden die folgenden Informationen zur Apex Legends Global Series und FIFA 20 Global Series herausgegeben.

Apex Legends Global Series:

Major 1 der Apex Legends Global Series | Arlington, Texas | 13. – 15. März | Verschoben

Apex Legends Global Series Online-Turnier # 2 | 21. und 23. März | Start wie geplant

FIFA 20 Global Series:

CONMEBOL eLibertadores Online & Live Event | 7. – 8. März | Verschoben

eChampions League | Online-Qualifikation | 14. – 15. März | Start wie geplant

FUT Champions Cup Stage V | Bukarest | 3. – 5. April | Abgesagt

PlayStation Licensed Qualifying Event | 2. – 3. Mai | Abgesagt

Weitere Details und Aussagen zu den Absagen und Verschiebungen hält Electronic Arts auf der offiziellen Seite für euch bereit.

Forza Monthly-Livestream abgesagt

Für PlayStation-Spieler wohl weniger interessant: Am Montag hätte der „Forza Monthly“-Livestream veranstaltet werden sollen. Aber auch er wurde abgesagt, da die Gäste nach Seattle reisen müssten. Der Bundesstaat Washington, in dem Seattle liegt, ist besonders vom Coronavirus betroffen.

Daher heißt es nun: „Da sich die gesundheitlichen Bedenken weltweit weiterentwickeln, ist es unsere Priorität, sicherzustellen, dass das Wohlergehen und die Sicherheit aller an erster Stelle stehen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Forza Monthly am Montag abzusagen, da wir Gäste hatten, die nach Seattle reisten, um in der Show zu erscheinen.“

Final Kombat 2020 ohne Zuschauer

Auch die NetherRealm Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment äußerten sich zum Coronavirus und gaben bekannt, dass das Final Kombat 2020 aufgrund der Gefahr des Coronavirus am Sonntag ohne Live-Zuschauer ausgetragen wird. Die Last Chance Qualifiers am vergangenen Samstag wurden abgesagt, was bei den Zuschauern für Frust sorgte. Sie beschwerten sich darüber, dass sie nicht informiert wurden.

Bandai Namco sagt Veranstaltungen ab

Bandai Namco Entertainment traf die Entscheidung, die bevorstehenden Veranstaltungen zur Tekken World Tour 2020 (TWT 2020) und Soul Calibur World Tour 2020 (SCWT 2020) abzusagen. Auch in diesem Fall wurde das Coronavirus als Grund genannt. Die Norcal Regionals und die Final Round wurden aus dem offiziellen Programmplan gestrichen.

