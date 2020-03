Dead or Alive 6: Neuer DLC-Charakter Tamaki erscheint in Kürze – Trailer & Termin

Mit Tamaki nimmt in Kürze eine weitere Streiterin Kurs auf die Arenen des Fighting-Titels "Dead or Alive 6". Wir liefern euch heute den entsprechenden Releasetermin sowie frische Spielszenen zum neuesten Download-Charakter.

Vor wenigen Wochen kündigten Koei Tecmo Games und die verantwortlichen Entwickler von Team Ninja den neuesten Download-Charakter zum Fighting-Titel „Dead or Alive 6“ an.

Hierbei haben wir es mit einem Charakter zu tun, der allenfalls Fans der Reihe ein Begriff sein dürfte. Die Rede ist von Tamaki, die ihren Einstand in „Dead or Alive Xtreme Venus Vacation“ feierte. „Dead or Alive Xtreme Venus Vacation“ ist der mittlerweile fünfte Ableger der Spin-off-Reihe und wurde im November des Jahres 2017 exklusiv für den PC veröffentlicht. Und dies auch nur in Asien.

Tamaki ein Bestandteil des vierten Season-Pass

Wie bekannt gegeben wurde, wird Tamaki am 10. März 2020 und somit bereits am kommenden Dienstag den Weg in „Dead or Alive 6“ finden, um die Arenen des Fighting-Titels unsicher zu machen. Tamaki kann sowohl einzeln als auch im Rahmen des mittlerweile vierten Season-Pass erworben werden.

Zum Thema: Dead or Alive 6: Neues Update und vierter Season Pass verfügbar – 90 Euro für 50 Kostüme und mehr

Um Lust auf mehr zu machen und den Spielern von „Dead or Alive 6“ einen Eindruck davon zu vermitteln, was mit Tamaki auf sie zukommt, wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das den neuen Download-Charakter in Aktion zeigt.

„Dead or Alive 6“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

