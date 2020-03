Samurai Jack Battle Through Time: Der 3D-Ansatz soll ein größeres Publikum ansprechen

Vor wenigen Wochen haben Adult Swim Games und Soleil Games das neue 3D-Action-Adventure „Samurai Jack: Battle Through Time“ basierend auf der Kult-Serie angekündigt. Der Schöpfer der Serie, Genndy Tartakovsky, hat nun erklärt, war um man sich explizit für ein 3D-Spiel entschieden hat und nicht etwa für einen 2D-Titel, wie für kleinere Metroidvania-Spiele oft üblich ist.

Mit 3D mehr Spieler erreichen

Der Titelheld Samurai Jack wird im Spiel seinem Erzfeind, dem Dämonen Aku, das Handwerk legen wollen. Bei der PAX East 2020 hat Tartakovsky deutlich gemacht, dass er der Ansicht ist, dass mehr Spieler 3D-Titel bevorzugen. Zudem wäre in einer 3D-Welt genau die Action möglich, die Fans von einem „Samurai Jack“-Spiel erwarten würden. Im Detail hieß es:

„Bei einem 2D-Spiel – ich hatte immer das Gefühl, dass das Videospielpublikum das vielleicht nicht so sehr mag, weil man viel eingeschränkter ist. Ich wollte immer, dass die Übersetzung gut ist und nicht nur das erleichtert, was ich erreichen will, sondern auch das, was viele Leute wollen, und die Spielbarkeit muss dem entsprechen. Ich habe das Gefühl, dass 2D wirklich schwierig ist. Das könnte man nicht machen. Es würde nicht gut aussehen. Ich denke, so ist es das Beste aus beiden Welten.“

Zum Thema: Samurai Jack Battle Through Time: Neues 3D-Action-Adventure von Adult Swim Games angekündigt – Trailer und Bilder

„Samurai Jack: Battle Through Time“ wird derzeit für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entwickelt. Der Titel soll im Sommer 2020 erscheinen. Entwickelt wird das Spiel von den 3D-Actionexperten von Soleil Games, die mit Titeln wie „Travis Strikes Again: No More Heroes“ und „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ bereits ihr Können bewiesen haben.

