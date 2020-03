Shenmue 3: Big Merry Cruise-DLC hat einen Termin – Bilder und Infos

Für "Shenmue 3" wird in Kürze der Big Merry Cruise-DLC veröffentlicht. Was euch damit erwartet und ab wann der Download erfolgen kann, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Deep Silver und YS Net Inc. haben heute den Veröffentlichungstermin des dritten „Shenmue 3“-DLCs enthüllt. „Big Merry Cruise“, so der Name, wird ab dem 17. März 2020 zum Download bereitstehen. Nachfolgend haben wir ein paar Details und Bilder für euch, die der offiziellen Pressemeldung entstammen.

Die Handlung der Erweiterung versetzt euch in ein Szenario, in dem im Hafen von Niaowu ein neues Kreuzfahrtschiff angekommen ist. An Bord des Schiffes gibt es verschiedene Arten von Unterhaltung sowie Missionen und Herausforderungen, die nur dort gespielt werden können.

Sichert euch neue Outfits

Zudem bekommt Ryo die Möglichkeit, sich mit neuen Outfits aufzuhübschen, die nach Bestehen der an Bord angetroffenen Mini-Missionen erhältlich sind. „Die Einsätze sind hoch, aber die Belohnungen sind es ebenfalls“, so die Macher.

„Big Merry Cruise“ wird einzeln im PlayStation Store und im Epic Game Store erhältlich sein. Spieler, die die komplette DLC-Sammlung von „Shenmue 3“ gekauft haben, sehen die Erweiterung am Tag der Veröffentlichung automatisch im Spiel. Sie müssen Niaowu erreicht haben, um die Inhalte nutzen zu können.

Schon im Februar wurde das Story Quest-Pack veröffentlicht. Ryo Hazuki wird darin mit einem vertrauten Gesicht aus der Vergangenheit von Zhang Shugin konfrontiert und schnell in eine neue Eskapade verwickelt. Dabei ist nichts so, wie es scheint, so die offizielle Beschreibung dazu.

Die lang erwartete RPG-Fortsetzung verweilt seit November 2019 für PS4 und PC auf dem Markt und fand nur ein überschaubares Publikum, was mit der Art des Spiels begründet wurde, das weniger den Massenmarkt anspricht. Mehr Interesse versprach vor einigen Jahren die Kickstarter-Kampagne von „Shenmue 3“, bei der 69.320 Unterstützer mehr als 6,3 Millionen US-Dollar zusicherten. Auf Kickstarter konnte der Titel damit einen Rekord aufstellen.

