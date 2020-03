Void Bastards: Alterseinstufung deutet auf baldigen PS4- und Switch-Release hin

Bisher ist der Strategie-Shooter "Void Bastards" lediglich für den PC und die Xbox One erhältlich. Eine aktuelle Alterseinstufung durch das ESRB legt allerdings die Vermutung nahe, dass in Kürze auch die PlayStation 4 und Nintendos Switch versorgt werden.

Bereits Anfang des Jahres erreichte uns der Hinweis, dass der Strategie-Shooter „Void Bastards“ neben dem PC sowie der Xbox One auch für Nintendos Switch und die PlayStation 4 veröffentlicht wird.

So tauchte „Void Bastards“ im Januar in den Datenbanken der Pan European Game Information (kurz: PEGI) auf. Wie ein Blick auf die entsprechenden Produkteinträge verdeutlicht, erfolgten kürzlich auch Alterseinstufungen durch das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB). Dies legt den Gedankengang nahe, dass „Void Bastards“ bereits in Kürze den Weg auf die PlayStation 4 und Nintendos Switch findet.

Shooter-Kost in der Tradition von BioShock

Da eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, ist aktuell noch unklar, wann „Void Bastards“ im Endeffekt für die PS4 und Switch veröffentlicht wird. Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Seitens der Entwickler wird „Void Bastards“ als ein strategischer Shooter beschrieben, der von bekannten Klassikern wie „BioShock“ inspiriert wurde.

Zum Thema: Neue PEGI-Einstufungen: Void Bastards kommt anscheinend auf PS4 – Metro Redux für Nintendo Switch gelistet

„Void Bastards ist ein neuer revolutionärer Strategie-Shooter, der von BioShock und System Shock 2 inspiriert wurde. Er verlangt deinem Verstand und deinen Zielfähigkeiten alles ab. Wirst du es schaffen, die ausgestoßenen Gefangenen der Leerenarche durch Raumschiffwracks und die unzähligen Gefahren zu führen, die im Sargasso-Nebel lauern?“, so die Macher.

Quelle: ESRB

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Void Bastards