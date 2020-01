Neue PEGI-Einstufungen: Void Bastards kommt anscheinend auf PS4 – Metro Redux für Nintendo Switch gelistet

Direkt zum Jahresanfang erreichen uns neue Alterseinstufungen der PEGI, die auf noch unangekündigte Umsetzungen zweier Spiele hinweisen. Demnach scheint „Void Bastards“ für die PlayStation 4 zu erscheinen, während sich Nintendo Switch-Spieler auf eine Reise in die Moskauer U-Bahn freuen können, wenn „Metro Redux“ für die Nintendo-Konsole erscheint.

Rettet die Void Bastards aus dem Sargasso-Nebel

Bei „Void Bastards“ handelt es sich um einen strategischen First-Person-Shooter, der Mitte letzten Jahres für die Xbox One sowie den PC veröffentlicht wurde. Dabei bekommen die Spieler eine 12- bis 15-stündige Kampagne geboten, für die sie all ihre Erfahrungen mit Ego-Shootern über Bord werfen sollen.

In „Void Bastards“ muss man mehr als Zielen und Schießen. Vielmehr wird man den Fokus auf die Flucht aus dem Sargasso-Nebel legen müssen, wobei man selbst entscheidet, wohin man geht, was man macht und gegen wen man kämpft. Eine passende Strategie sollte man stets im Ärmel haben. Mit der Hilfe unzähliger Gefangener, die allesamt einzigartige Fähigkeiten besitzen, soll man die Flucht verwirklichen, wobei das Ableben eines Gefangenen durchaus berücksichtigt werden sollte.

Mit „Metro Redux“ bieten Deep Silver und 4A Games wiederum Neuauflagen der ersten beiden Teile der Reihe. Die Spieler können „Metro 2033“ und „Metro: Last Light“ in teils überarbeiteten Fassungen genießen. Während die Spielesammlung bereits seit mehreren Jahren für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich ist, ließ eine Nintendo Switch-Umsetzung bisher auf sich warten.

Von offizieller Seite heißt es zu „Metro Redux“: „Stellen Sie sich den Schrecken der Apokalypse – legen Sie Gasmaske und ein Arsenal aus Waffen an, wenn Sie sich der Bedrohung durch Mutanten, menschliche Feinde und die schreckenerregende Umgebung selbst stellen.“

Allerdings ist noch nicht bekannt, wann die entsprechenden Versionen von „Void Bastards“ und „Metro Redux“ veröffentlicht werden, da die dazugehörigen Ankündigungen noch auf sich warten lassen. Sobald Details zu den Umsetzungen enthüllt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen.

Abschließend kann man sich noch einmal Trailer zu „Void Bastards“ und „Metro Redux“ anschauen:



Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Void Bastards