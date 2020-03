PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Doom Eternal, der Resident Evil 3-Demo und mehr

Am Abend stellte Sony Interactive Entertainment die Inhalte vor, die in dieser Woche den Weg in den PlayStation Store finden werden. Zu den Highlights gehören der düstere Shooter "Doom Eternal" oder die Demo zum Remake von "Resident Evil 3".

Auch wenn sich in den vergangenen Stunden gefühlt alles um die offizielle Enthüllung der Xbox Series X und ihrer technischen Daten drehte, soll die PlayStation 4 heute natürlich nicht zu Kurz kommen.

So stellte Sony Interactive Entertainment am frühen Abend die Inhalte vor, die in dieser Woche den Weg in den PlayStation Store finden. Wer sich vor dem Kauf des „Resident Evil 3“-Remakes zunächst einen Eindruck von dem verschaffen möchte, was die Neuauflage zu bieten hat, darf sich beispielsweise über eine kostenlose Demo freuen. Darüber hinaus erscheint Ende der Woche der ambitionierte First-Person-Shooter „Doom Eternal“ aus dem Hause id Software.

Welche Inhalte in dieser Woche sonst noch Kurs auf den hiesigen PlayStation Store setzen, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

