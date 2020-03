Resident Evil: M2 Co. Ltd soll an einem neuen Titel arbeiten – Release aber wohl erst in einigen Jahren

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Capcom hinter den Kulissen bereits seit einer ganzen Weile an „Resident Evil 8“ arbeitet.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte es bei „Resident Evil 8“ allerdings nicht bleiben. Stattdessen weist der für gewöhnlich gut informierte Insider und Resetera-Moderator „AestheticGamer“ alias „Dusk Golem“ darauf hin, dass sich noch ein weiteres „Resident Evil“-Abenteuer in Arbeit befinden soll. Konkrete Details zu diesem Projekt nannte der Insider allerdings nicht.

Stattdessen merkte „Dusk Golem“ lediglich an, dass für die Entwicklung des besagten „Resident Evil“-Titels das japanische Entwicklerstudio M2 Co. Ltd verantwortlich zeichnen wird. Zuletzt trat M2 Co. Ltd als Hauptentwickler des in Kürze erscheinenden Remakes zu „Resident Evil 3“ in Erscheinung. Darüber hinaus war das Studio für Retro-Sammlungen wie die „Contra Anniversary Collection“ oder die „Castlevania Anniversary Collection“ verantwortlich.

Entsprechen die Angaben von „Dusk Golem“ den Tatsachen, dann sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit konkreten Details zum „Resident Evil“-Projekt von M2 Co. Ltd rechnen. Stattdessen soll dieses erst nach „Resident Evil 8“ veröffentlicht werden und wird dementsprechend noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Da sich Capcom zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht äußern wollte, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

right now M-Two is the lead on another Resident Evil game, not the next one that releases but the one after that, but I promised I wouldn’t say too much on that title for now.

I honestly didn’t tease much about RE3 publicly outside of this, some people take my comments on it to

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 13, 2020