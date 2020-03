Final Fantasy VII Remake: Lieferengpässe bei der Retail-Version erwartet

Offiziellen Angaben zufolge könnte sich der Ausbruch des Coronavirus auf den Retail-Release des "Final Fantasy VII Remakes" auswirken. So ist davon auszugehen, dass es zu Lieferengpässen kommt, die dazu führen, dass nicht alle Spieler in den Genuss ihrer physischen Version kommen.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ in wenigen Wochen für die PlayStation 4 erscheinen.

Im Vorfeld der Veröffentlichung meldete sich der verantwortliche Publisher Square Enix zu Wort und räumte ein, dass sich der Ausbruch des Coronavirus wohl auf den Retail-Release des Rollenspiels auswirken wird. So sei mit Lieferengpässen zu rechnen, die vereinzelt dazu führen werden, dass nicht alle Spieler in den Genuss einer physischen Kopie kommen werden.

Weitere Informationen folgen in Kürze

„Am globalen Release des Final Fantasy VII Remakes am 10. April 2020 wird festgehalten. Angesichts unvorhersehbarer Veränderungen in der Vertriebs- und Einzelhandelslandschaft, die von Land zu Land unterschiedlich ausfallen, wird es allerdings immer wahrscheinlicher, dass einige von euch ihr Exemplar des Spiels zum Erscheinungsdatum nicht in die Hände bekommen werden“, so der Publisher.

Und weiter: „Wir beobachten diese Situation täglich und arbeiten mit unseren Partnern, Einzelhändlern und Square Enix-Teams in ganz Europa und Amerika zusammen, um alles zu tun, damit möglichst viele von euch das Spiel am 10. April spielen können. Wir möchten euch vor der Veröffentlichung auf dem Laufenden halten und beabsichtigen, an diesem Freitag, dem 20. März, weitere Neuigkeiten zu veröffentlichen.“

Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ wird ab dem 10. April 2020 erhältlich sein und über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PS4 veröffentlicht. Nach Ablauf dieser Frist könnten auch andere Plattformen wie die Xbox One oder der PC versorgt werden.

