Fallout 76: Double-XP-Event und neue Rabatt-Aktionen gestartet

Mit sofortiger Wirkung starten in der Welt von "Fallout 76" ein Double-XP-Event sowie Rabatt-Aktionen. Maßnahmen, mit denen euch die Zeit in den heimischen vier Wänden ein wenig versüßt werden soll.

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus sind die Spieler in diesen Tagen zu verdonnert, viel Zeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen.

Um den Spielern die aktuelle Entwicklung ein wenig zu erleichtern und für ein wenig Zerstreuung zu sorgen, starteten verschiedene Entwickler in den vergangenen Tagen Events in ihren Spielen. Wie die Macher der Bethesda Game Studios bekannt gaben, starten in der Welt von „Fallout 76“ mit sofortiger Wirkung Double-XP-Events und Rabatt-Aktionen.

Rabatte auf legendäre Waffen und Rüstung

„Während die Lieferantin also ihre 25% Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstung klatscht, werden wir gleichzeitig das Doppelte-EP-Event lostreten. Ab heute könnt ihr also doppelt so schnell aufsteigen, egal ob im Abenteuermodus, Nuclear Winter oder in eurer privaten Welt. Unten findet ihr den genauen Zeitraum dieser Kombi-Events“, heißt es seitens der Entwickler.

Im Rahmen des Double-XP-Events wird den Spielern die Möglichkeit geboten, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkte abzustauben und entsprechend schneller aufzuleveln. Sowohl das neue Double-XP-Event als auch die Rabatt-Aktionen starteten bereits am gestrigen Donnerstag Abend und stehen bis zum kommenden Montag, den 23. März 2020 um 17 Uhr unserer Zeit zur Verfügung.

„Fallout 76“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

