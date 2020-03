The Crew 2: Inner Drive – Das fünfte Update erscheint morgen – Trailer zu den Neuerungen

Morgen können die Spieler von "The Crew 2" das fünfte kostenlose Update für den Open-World-Racer herunterladen. Enthalten sind unter anderem 20 neue Fahrzeuge und weitere Neuerungen. Ein Trailer gibt einen Überblick.

Ubisoft hat unter dem Titel „Inner Drive“ das fünfe kostenlose Update für den Open-World-Racer „The Crew 2“ vorgestellt. Das neue Update wird bereits am morgigen Mittwoch, dem 25. März 2020 auf PS4, Xbox One und PC zur Verfügung gestellt. Einen passenden Trailer und einige Details zum neuen Inhalt findet ihr im nachfolgenden Artikel.

The Crew 2: Neues Gratis-Update vorgestellt

Mit „The Crew 2: Inner Drive“ erhalten die Spieler Zugriff auf 20 neue Fahrzeuge, die von allen Spielern käuflich oder durch Missionen in den eigenen Besitz gebracht werden können. Zu den neuen Fahrzeugen gehören unter anderem der neue Koenigsegg Jesko 2020 (Hypercar) und der Ford Mustang Shelby GT500 2020 (Street Race).

Spieler können mit diesen Fahrzeugen in neuen wöchentlichen LIVE Summit Events um einen Platz in der Rangliste fahren oder sich monatlich in einem Premium Live-Summit beweisen, bei dem die besten Spieler mit einem einzigartigen Fahrzeug belohnt werden.

Die Fahrer können zudem zwischen vier neuen Prestige-Kategorien wählen, um ihre Fahrzeuge an ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Dazu gehören Fenstertönungen und das Ändern der Farbe und der Form des Nitros. Sind die Fahrzeuge den Wünschen entsprechend individualisiert, können Spieler aus acht neuen Avataren wählen, die schließlich am Lenkrad sitzen.

