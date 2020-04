The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4: Für den Westen bestätigt – Release für die PS4 noch 2020

Wie bekannt gegeben wurde, wird das Japano-Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" den Weg in den Westen finden. PlayStation 4-Besitzer werden bereits in diesem Jahr mit dem Abenteuer bedacht.

Angesichts der Tatsache, dass bereits die diversen Vorgänger den Weg in den Westen fanden, dürfte die folgende Meldung für Fans der Reihe und alle, die es noch werden wollen, nur wenig überraschend kommen.

Wie NIS America bekannt gab, wird das Unternehmen das Japano-Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ in Europa und Nordamerika veröffentlichen. Einen genauen Termin nannte der Publisher zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass PlayStation 4-Spieler hierzulande im Herbst 2020 mit dem Abenteuer versorgt werden sollen. Der PC und Nintendos Switch sind 2021 an der Reihe.

Überarbeitetes Kampfsystem soll für frischen Wind sorgen

Offiziellen Angaben zufolge wird „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ auf der einen Seite auf den Stärken der Vorgänger aufbauen. Auf der anderen Seite sollen allerdings diverse Neuerungen für frischen Wind innerhalb der Reihe sorgen. Darunter das komplett überarbeitete Kampfsystem, das zusätzliche Facetten spendiert bekam.

Zum Thema: The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 3: Rollenspiel mit einem passenden Trailer veröffentlicht

„Neue und wiederkehrende Systeme schließen sich dem bereits ausgefeilten Kampf der Serie The Legend of Heroes an. Einschließlich der Fähigkeit, riesige Mechs für verheerende Angriffe auf das Feld zu rufen, Auto Battle für zweckmäßigere Kämpfe einzusetzen und Lost Arts, die mächtigste Orbal-Magie zu rufen, die dazu in der Lage ist, das Kampfgeschehen komplett auf den Kopf zu stellen“, so NIS America.

Ebenfalls wieder geboten werden kleinere Minispiele wie Vantage Master, das Fischen oder knackige Puzzles. Sollte NIS America „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ einen konkreten Releasetermin spendieren, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4