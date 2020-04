My Hero One’s Justice 2: Erster DLC-Charakter enthüllt

Seit heute ist bekannt, dass Hawks im Frühjahr 2020 als erster spielbare DLC-Charakter einen Auftritt in "My Hero One's Justice 2" bekommt.

Der erste herunterladbare Zusatz-Charakter für „My Hero One’s Justice 2“ wurde enthüllt. Es handelt sich um Hawks, der im Frühjahr 2020 ein Teil des Spiels wird. Das lässt sich der neusten Ausgabe der Weekly Jump entnehmen.

Hawks wird für 400 Yen (etwa 3,50 Euro) erhältlich sein und ist auch ein Teil des Season Pass-Angebotes. Verfügbar gemacht wird er in zehn Farbvarianten.

Kämpft online und offline

„My Hero One’s Justice 2“ basiert auf dem erfolgreichen Anime „My Hero Academia“. Als Spieler seid ihr in der Lage, euch ein Dreierteam aus einer großen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenzustellen. Mit ihnen stellt ihr online und offline mit anderen Spieler euer Können unter Beweis und könnt auch gegen computergesteuerte Gegner antreten.

In „My Hero One’s Justice 2“ erwartet euch ein überarbeiteter Story-Modus, der nach dem Ende des ersten Teils ansetzt und den Kampf zwischen All Might und All For One in den Mittelpunkt rückt.

„My Hero One’s Justice 2“ ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und via Steam für PC erhältlich. Mehr zu „My Hero One’s Justice 2“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

