GTA Online: Die Inhalte der aktuellen Woche in der Übersicht

Auch in dieser Woche wird "GTA Online" mit neuen Inhalten und Boni bedacht. Wir verraten euch, auf was ihr euch im Detail freuen dürft.

Vor wenigen Tagen gaben die Entwickler von Rockstar Games bekannt, dass fünf Prozent der Erlöse, die im April und Mai 2020 mit „GTA Online“ beziehungsweise „Red Dead Online“ generiert werden, zur Unterstützung von Opfern des Coronavirus gespendet werden.

Ergänzend dazu ging Rockstar Games in einer aktuellen Mitteilung auf die Inhalte und Boni ein, auf die sich die „GTA Online“-Community in dieser Woche freuen darf. Zum einen haben wir es hier mit dreifachen Belohnungen innerhalb der Arenaserie und exklusiven Vorteilen für Twitch Prime-Abonnenten zu tun.

Boni, Rabatte und mehr

Die Zeitrennen auf den Strecken „Sägewerk“ und „La Fuente Blanca“ bringen euch in diesen Tagen ebenfalls die dreifache Anzahl an Belohnungen ein. Für Simeons Premium-Deluxe-Rückführungen hingegen gibt es in dieser Woche die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar. Der Hauptpreis der Woche am Glücksrad ist der Pegassi Tempesta.

Zum Thema: GTA Online & Red Dead Online: Ein Teil der Einnahmen wird für Opfer des Coronavirus gespendet

Darüber hinaus warten folgende Rabatte:

60% Rabatt auf den Arena-Sasquatch und 50% auf die Arenawerkstatt

Rabatte auf ausgewählte Fahrzeuge, wie zum Beispiel 60% auf den Ocelot Stromberg

„GTA Online“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

