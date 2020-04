Apex Legends: Vorerst kein permanenter Solo-Modus

Der Solo-Modus wird zunächst kein fester Bestandteil von "Apex Legends".

Mit einem Update hat Respawn Entertainment den Duos-Modus als permanente Option in den Shooter „Apex Legends“ gebracht. Doch gibt es ähnliche Pläne für den Solo-Modus? In einem Blogpost ging das Unternehmen etwas näher auf diese Thematik ein und lieferte eine Antwort, die den einen oder anderen Fan enttäuschen könnte: Der Solo-Modus soll nicht fest in „Apex Legends“ integriert werden.

Negative Auswirkungen auf das Spiel

„Als wir Solos im vergangenen Jahr als zeitlich begrenzten Modus in das Spiel brachten, sahen wir, dass es sich tatsächlich negativ auf das Spiel auswirkte, insbesondere wenn es um die Bindung neuer Spieler ging. Wir haben Legenden und ihre Fähigkeiten absichtlich so gestaltet, dass sie das Teamspiel und die Squad-Zusammensetzung ergänzen. Aber wenn Solo gespielt wird, werden einige Legendenfähigkeiten unbrauchbar“, so Respawn Entertainment.

Dabei handele es sich nur um eine Auswahl der Gründe, warum beschlossen wurde, Solos nicht in das neue Update aufzunehmen. „Wir suchen immer noch nach Möglichkeiten, um ein Solo-Erlebnis zu ermöglichen. Aber schnappt euch vorerst einen Freund (oder zwei) und springt in die Arena“, so das Unternehmen weiter.

Seit dem Launch von „Apex Legends“ wurde Duos einige Male als zeitlich begrenzter Modus eingeführt. Insgesamt habe sich dies positiv auf die „Gesundheit des Spiels“ ausgewirkt, was vor allem für die Warteschlangenzeiten und Spielsysteme gilt. Zudem konnte der Modus laut Entwickler das Teamplay stärken. Duos werden allerdings nicht in der Rangliste verfügbar gemacht.

