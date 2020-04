One Punch Man – A Hero Nobody Knows: DLC-Charakter Suiryu mit Video vorgestellt – Launch morgen

Bandai Namco Entertainment hat mitgeteilt, dass "One Punch Man: A Hero Nobody Knows" morgen mit dem DLC-Kämpfer Suiryu erweitert wird. Erste Einblicke liefert ein heute veröffentlichter Trailer.

Für "One Punch Man: A Hero Nobody Knows" könnt ihr ab morgen einen neuen Charakter laden.

Bandai Namco Entertainment hat Content-Nachschub für „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ in der Pipeline. Am morgigen 9. April 2020 wird der Titel mit dem DLC-Kämpfer Suiryu erweitert. Was er zu bieten hat, offenbart schon heute ein neuer Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht

Zusätzliches Geld müsst ihr für Suiryu nicht ausgeben, sofern ihr den Season Pass von „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ besitzt. Dieser schlägt mit rund 20 Euro zu Buche und gewährt nach der jeweiligen Veröffentlichung einen Zugriff auf die folgenden Inhalte:

4 Charakter-Pakete, die 4 spielbare Charaktere enthalten

Drei Titel-Sets (Bonus)

Drei Emote-Sets (Bonus)

DLC-Details und neues Update

Zusammen mit dem Pack rund um den Kämpfer Suiryu wird ein kostenloses Update veröffentlicht. Es enthält unter anderem eine neue Arena. Nachfolgend haben wir den heute veröffentlichten Changelog für euch:

Suiryu

Der viermalige Gewinner des Super Fight-Turniers ist nicht daran interessiert, dem Heldenverband beizutreten, sondern zieht es vor, ein unbeschwertes Leben zu führen. Er sucht nach würdigen Gegnern, gegen die er seine Stärke testen kann.

Das Charakterpaket von Suiryu enthält neue Anpassungsgegenstände, Spezial-Moves und Missionen.

+++ One Punch Man – A Hero Nobody Knows: Launch-Trailer zum Kampfspiel +++

Kostenloses Update

Im Rahmen eines kostenlosen Updates können Fans auf einer neuen Stage kämpfen: Die Super Fight-Turnierarena.

Zunächst solltet ihr euch das neue Video zu „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ nicht entgehen lassen. Hier stellt sich Suiryu vor:

