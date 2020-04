Red Dead Online: Neue Showdown-Karten und doppelte XP für Showdown-Modi

Rockstar versorgt die Spieler von "Red Dead Online" in dieser und den kommenden Wochen mit neuen Karten für verschiedene Showdown-Modi. Was im Einzelnen geboten wird, verrät die offizielle Übersicht.

Rockstar macht für „Red Dead Online“ in dieser Woche vier neue Karten für die Showdown-Modi Overrun, Spoils of War, Plunder und Up in Smoke verfügbar. Die neuen Karten hören auf die Namen Pike’s Basin, Stillwater Creek, Roanoke Valley und Kamassa River.

In welchen Modi die jeweiligen Karten zur Verfügung stehen erfahrt ihr weiter unten. Zudem lieferte Rockstar jeweils auch noch eine kurze Beschreibung. Wie üblich startet jeder Spieler nur mit einigen Wurfmessern, während Schrotflinten auf der Map zu finden sind.

Zum Thema: Red Dead Online: Goldbarren-Geschenk, Boni, Rabatte und mehr

Passend zu den neuen Maps können die Spieler bis zum 13. April doppelte XP in allen Showdown-Modi verdienen. Darüber hinaus sollen in den kommenden Wochen noch zwei weitere Showdown-Modi mit neuen Karten versorgt werden.

Neue Showdown-Karten verfügbar

OVERRUN: Pike’s Basin

Diese Karte versetzt euch in einen Revierkampf in der staubtrockenen Gegend rund um Pike’s Basin. Dabei gilt es diese einfachen Regeln zu befolgen: Besetzt und haltet die meisten Gebiete, um zu gewinnen. Das eigene Überleben und das Halten des Areals sind dabei der schwierigste Teil.

Diese Karte versetzt euch in einen Revierkampf in der staubtrockenen Gegend rund um Pike’s Basin. Dabei gilt es diese einfachen Regeln zu befolgen: Besetzt und haltet die meisten Gebiete, um zu gewinnen. Das eigene Überleben und das Halten des Areals sind dabei der schwierigste Teil. PLUNDER: Stillwater Creek

Spieler müssen die unbeanspruchte Beute im langen Gras und den trüben Wassern rund um den Stillwater Creek finden und zurück in die Basis bringen, um den Sieg zu erringen.

Spieler müssen die unbeanspruchte Beute im langen Gras und den trüben Wassern rund um den Stillwater Creek finden und zurück in die Basis bringen, um den Sieg zu erringen. SPOILS OF WAR: Roanoke Valley

Ein tödliches Eroberungsspiel startet nördlich der Mine in Annesburg im großen Staate New Hanover. Spieler müssen ihre Vorräte vor Feinden schützen und gleichzeitig ihre Vorräte stehlen. Das Team, das am meisten Vorräte erbeutet, gewinnt.

Ein tödliches Eroberungsspiel startet nördlich der Mine in Annesburg im großen Staate New Hanover. Spieler müssen ihre Vorräte vor Feinden schützen und gleichzeitig ihre Vorräte stehlen. Das Team, das am meisten Vorräte erbeutet, gewinnt. UP IN SMOKE: Kamassa River

Dieser Modus ist am Kamassa River angesiedelt, wo alle Spieler zu Beginn ein Paket erhalten. Das Ziel liegt darin, dieses Paket in das gegnerische Lager zu bringen, ohne vorher getötet zu werden. Das Team, das am Ende alle oder die meisten Pakete abgeliefert hat, zerstört die feindliche Basis endgültig.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online