The Last Campfire: Kommentiertes Gameplay aus dem Adventure von Hello Games

Hello Games hat ein nahezu fünf Minuten langes Gameplay-Video zum Puzzle-Adventure "The Last Campfire" veröffentlicht. Der Titel von Hello Games wird im Sommer 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Nach der Veröffentlichung und Weiterentwicklung von "No Man's Sky" nahmen sich die Entwickler von Hello Games einem weiteren Projekt an. Hier seht ihr das Ergebnis.

Hello Games, das Studio hinter „No Man’s Sky“, werkelt seit einiger Zeit an einem neuen Projekt namens „The Last Campfire“. Dabei handelt es sich um ein Rätsel-Adventure, das im Sommer dieses Jahres auf den Markt kommen soll.

Für alle Spieler, die sich fragen, was sie mit „The Last Campfire“ erwartet, wurde in der vergangenen Nacht ein Gameplay-Video veröffentlicht, das reichlich Szenen aus dem Adventure zeigt. Kommentiert werden die unten eingebundenen Ausschnitte aus dem Spiel vom Lead Designer Steven Burges.

Die Features von The Last Campfire

„The Last Campfire“ erzählt die Geschichte einer verlorenen Glut, die an einem rätselhaften Ort gefangen gehalten wird und nach dem Sinn und einem Weg nach Hause sucht.

Ihr reist tiefer in ein Land jenseits des dunklen Waldes und überwindet die Widrigkeiten vor euch.

Ihr stoßt auf eine Wildnis voller verlorener Menschen, seltsamer Kreaturen und mysteriöser Ruinen.

Ihr folgt der Hoffnung, das letzte Lagerfeuer anzuzünden.

Etwas Geduld müsst ihr bis zum Launch von „The Last Campfire“ noch aufbringen. Letzten Planungen zufolge soll das Puzzle-Adventure im Sommer 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht werden.

Doch aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus kam es auch bei anderen Produktionen zu Verzögerungen. Das prominenteste Beispiel ist „The Last of Us Part 2“, das kürzlich aus dem PlayStation Store entfernt wurde.

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf das anfangs erwähnte Gameplay-Video zu „The Last Campfire“ werfen. Es hat eine Länge von mehr als viereinhalb Minuten:

